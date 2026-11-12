L'oncle de Mohamed Salah : Hossam Hassan l'a insulté, lui et ses coéquipiers, avec des mots grossiers

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Abdel Aziz El Bomby, oncle de la star égyptienne Mohamed Salah, a suscité une vive polémique après ses propos tenus via son compte personnel sur le réseau social Facebook au sujet des coulisses du vestiaire de l'équipe d'Égypte, ce jeudi.

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El Bemby a critiqué l'ancien sélectionneur de l'Égypte, Hossam Hassan, l'accusant d'avoir insulté les joueurs avec des mots grossiers, avant de supprimer la publication quelque temps après l'avoir postée.

L'oncle de la star du club turc de Trabzon a déclaré que le sélectionneur avait adressé des insultes obscènes aux joueurs de la sélection à l'intérieur du vestiaire, à l'issue de la première mi-temps du match entre l'Égypte et l'Angola, qui s'est disputé en septembre dernier dans le cadre de la première journée des qualifications pour la Coupe d'Afrique des nations 2027, et qui s'est soldé par un match nul (0-0) au Caire International Stadium.

Il a ajouté que Hossam Hassan avait accusé Salah et ses coéquipiers de manquer de virilité, soulignant que « beaucoup ont traité le capitaine de la sélection égyptienne comme un simple footballeur, alors qu'il représente une marque mondiale colossale, qui dépasse ce qu'il offre sur les terrains ».

El Bemby a cité le transfert de Salah vers le club turc de Trabzonspor, soulignant que la Turquie avait traité cette opération comme un investissement dans une marque mondiale.

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Il a affirmé que le chef de l'État, Recep Tayyip Erdogan, était intervenu en personne pour conclure le transfert du joueur égyptien vers l'un des clubs de son pays, considérant que les responsables là-bas « mesurent l'ampleur des bénéfices qui peuvent être tirés du recrutement d'une star de la stature de Salah ».

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El Bemby a également critiqué ceux qui ont parlé de manière négative du déplacement de Hany Abo Rida, président de la Fédération égyptienne de football, en Turquie pour rencontrer Mohamed Salah au début du mois en cours, mettant en avant le grand statut dont jouit ce dernier.

Abo Rida avait reçu une invitation officielle d'İbrahim Hacıosmanoğlu, président de la Fédération turque de football, pour se rendre en Turquie, dans le cadre du renforcement de la coopération entre les deux fédérations, et de l'examen de l'échange d'expériences dans les domaines technique, administratif et de l'arbitrage, ainsi que du développement des talents.

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La visite a été marquée par une rencontre entre Abo Rida et Salah, et le président de la Fédération égyptienne a également assisté au match de Trabzonspor face à Gaziantep, avant de se réunir avec le joueur lors d'un dîner, selon ce qu'a révélé le journaliste Ahmed Shobair.

Shobair a précisé que la séance avait donné lieu à une discussion franche sur la situation de la sélection, et qu'Abo Rida y avait affirmé l'estime des supporters égyptiens pour Salah et leur attachement à son maintien comme capitaine de la sélection, tout en soulignant la nécessité d'une coordination entre le joueur et le staff technique pour préserver la stabilité de l'équipe.

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Les racines de la crise remontent au rassemblement de la sélection en septembre dernier, lorsque l'Égypte a fait match nul et vierge face à l'Angola, lors d'une rencontre marquée par le remplacement de Salah à la 60e minute, ce qui a suscité des spéculations quant à son mécontentement vis-à-vis de la décision de Hossam Hassan.

Après le match, Salah n'a pas voyagé avec la délégation de la sélection pour disputer la confrontation face au Soudan du Sud, et la Fédération de football a annoncé que la décision avait été prise pour le ménager en raison de la tenue du match sur un gazon artificiel, affirmant que cela avait été convenu entre le joueur et le staff technique avant la confrontation face à l'Angola.

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Le 7 novembre en cours, la Fédération égyptienne de football a annoncé la fin du contrat avec Hossam Hassan et son staff adjoint, et a confié la direction technique de la sélection à Ali Maher, précisant que la décision était intervenue après un examen des circonstances et des événements récents, ainsi que de leurs répercussions négatives sur l'image positive de la sélection et sa stabilité.

Rappelons que Mohamed Salah a rejoint le club turc de Trabzonspor en août dernier, après son départ de Liverpool, et a signé un contrat de deux saisons jusqu'à l'été 2028, lors d'un transfert libre, pour un salaire annuel de 17 millions d'euros.