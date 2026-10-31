Le retour du Real Madrid sur la bonne voie sous la houlette de José Mourinho n'a pas seulement été le fruit de changements tactiques dans le jeu ou des ajustements du coach depuis la ligne de touche : il est aussi lié au regain de forme de plusieurs joueurs, l'équipe ayant commencé à afficher un visage différent depuis son solide sursaut à Rome. Parmi les noms qui ont attiré les regards durant cette période, le Portugais Bernardo Silva s'est imposé, devenant progressivement l'un des éléments importants dans les plans du technicien, grâce à sa polyvalence et à sa capacité à apporter au milieu de terrain l'équilibre qui faisait défaut à l'équipe depuis longtemps.

Le brio de Silva au Camp Nou face au Barça n'est pas le fruit du hasard : il résulte d'un travail progressif de Mourinho, qui a attendu le bon moment pour accorder au joueur une place dans le onze de départ, après avoir compris que tirer parti de ses qualités ne passait pas par un positionnement dans un rôle offensif classique, mais par une utilisation dans une zone plus reculée, où il peut peser sur la construction du jeu, la récupération du ballon et la gestion du rythme des matchs.

Mourinho a géré le dossier Bernardo Silva avec patience et n'a pas précipité son installation dans le onze de départ, malgré la multitude d'options offensives à sa disposition, qui comprend des joueurs supérieurs à la star portugaise sur le plan de la vitesse et de la puissance physique, selon le journal espagnol Marca.

Après avoir étudié les besoins de l'équipe, le coach est parvenu à la conclusion que la meilleure façon de profiter des qualités de Silva consistait à l'utiliser au milieu de terrain, en lui confiant des rôles plus reculés aux côtés de Valverde et Tchouaméni, afin de corriger certains problèmes apparus dans le style du Real Madrid, notamment en matière de relance et d'organisation de la possession.

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Mais ce rôle n'avait rien de simple, car il exige un effort physique considérable et une capacité à se déplacer en permanence entre les lignes, en plus d'assumer des responsabilités défensives dans une zone marquée par de rudes duels pour le ballon. C'est pourquoi Mourinho a préféré attendre que le joueur portugais atteigne sa meilleure condition physique avant de s'appuyer sur lui de façon régulière dans le onze de départ.

Avant le choc face au Barça, des craintes existaient quant à la capacité de l'équipe catalane à imposer sa domination grâce à son milieu de terrain, l'une de ses principales armes. Mais ce qui s'est produit au Camp Nou a reflété la réussite des idées de Mourinho, le Real Madrid étant parvenu à limiter l'influence de son adversaire dans des zones importantes, grâce à l'organisation et aux déplacements de ses joueurs, et au premier chef Silva.

Un rôle défensif inattendu : Silva muselle les hommes clés du Barça

L'aspect le plus marquant de la prestation de Bernardo Silva face au Barça a été son implication défensive remarquable. Il a fourni un gros effort dans le pressing et la couverture des espaces, et s'est employé à fermer les angles de passe de Rodri et Pedri, pour les empêcher de contrôler le rythme du jeu et de construire les attaques à leur aise.

L'influence du joueur portugais ne s'est pas limitée aux tâches défensives : elle est aussi apparue dans la construction du jeu depuis l'arrière, une mission qui lui a conféré une valeur supplémentaire au sein du système de Mourinho, selon le journal espagnol Marca.

Grâce à ses déplacements et à sa capacité à conserver le ballon sous pression, le Real Madrid a pu ressortir de manière plus organisée de ses zones défensives. Sa présence a également allégé la charge pesant sur Aurélien Tchouaméni, que ce soit en se partageant les responsabilités dans la construction du jeu ou en offrant des solutions de passe supplémentaires, ce qui s'est traduit positivement sur la prestation du milieu français.

Mourinho avait indiqué, durant la période de préparation de la saison, que Bernardo Silva avait besoin de plus de temps pour atteindre son meilleur niveau, après n'avoir pas été dans la forme adéquate pendant les vacances, ce qui a poussé le technicien à temporiser avant de lui confier le rôle qu'il souhaitait.

Aujourd'hui, il semble que cette attente commence à porter ses fruits, le joueur ayant retrouvé sa plénitude et étant désormais capable d'assumer les rôles complexes que lui réclame le coach portugais.

Les chiffres de la possession révèlent l'impact de Bernardo Silva

Les indicateurs techniques ne suffisaient pas à eux seuls à montrer l'ampleur de l'amélioration apportée par Bernardo Silva au milieu du Real Madrid : les chiffres de la possession de balle révèlent une différence nette dans la prestation de l'équipe lorsqu'il est sur le terrain.

Mourinho avait décelé les prémices de cette amélioration lors des rencontres face à Séville et Leipzig, après que le joueur portugais a eu l'occasion de débuter lors de ce dernier match, et son influence est apparue clairement dans la capacité de l'équipe à conserver le ballon, même durant la première mi-temps où le Real Madrid n'a pas affiché son meilleur niveau face à la formation allemande.

Selon les chiffres rapportés, le Real Madrid affiche une possession de balle moyenne de 57 % lorsque Bernardo Silva est sur le terrain, contre 47 % en son absence, tandis que la moyenne générale de l'équipe sur la saison atteint 52 %.

Ces chiffres ressortent davantage lorsqu'on examine certains matchs : le Real Madrid a eu la possession du ballon à hauteur de 62 % face à Leipzig, alors que ce taux n'a pas dépassé 46 % face à la Roma, un match où Silva n'a participé que lors des 20 dernières minutes.

Quant au choc face au Barça, il a constitué une exception évidente, le taux de possession du Real Madrid n'ayant atteint que 37 %, dans un match qui a imposé des calculs différents en raison de la force de l'adversaire et de la nature de la confrontation, mais qui n'a pas empêché l'équipe d'atteindre son objectif et de repartir avec un résultat positif.

Ces indicateurs reflètent que la présence de Silva offre au Real Madrid une option supplémentaire dans la gestion du ballon, que ce soit en facilitant les passes ou en fournissant des solutions pour sortir du pressing, en plus de sa capacité à relier les lignes, autant d'éléments qui ont fait défaut à l'équipe par moments.

Remplaçant de Kroos et Modric : Mourinho trouve la solution au sein de l'équipe

Faute de la conclusion d'un nouveau transfert pour renforcer le milieu de terrain, que ce soit avec le recrutement de Rodri ou d'un autre joueur aux caractéristiques similaires, Bernardo Silva est devenu l'une des principales solutions à la disposition de Mourinho pour reconstruire ce secteur, qui cherche encore une identité claire après la fin de l'ère dorée menée par Toni Kroos et Luka Modric.

Mourinho estimait que le recrutement du joueur portugais représentait un apport important grâce à sa polyvalence et à sa capacité à occuper plus d'un poste, que ce soit dans les zones offensives avancées, derrière les attaquants, ou même sur les ailes.

Mais les derniers développements ont révélé la possibilité d'en tirer profit de manière totalement différente, le coach ayant estimé que la meilleure utilisation de ses qualités dans la période actuelle consiste à s'appuyer sur lui au milieu de terrain, en lui confiant davantage de responsabilités défensives et d'organisation.

L'influence de ce changement ne s'est pas limitée au seul Silva : elle a aussi contribué à libérer Arda Güler de certaines tâches qui bridaient son danger offensif, et lui a offert davantage d'espace pour évoluer dans les zones avancées et créer des occasions, comme cela est apparu clairement lors du choc face au Barça au Camp Nou.

Ainsi, il semble que Mourinho ait trouvé en Bernardo Silva une pièce importante pour reconfigurer le milieu de terrain du Real Madrid, non seulement en raison de ses qualités techniques et de sa capacité à conserver le ballon, mais aussi grâce à sa discipline tactique et à sa disposition à assumer des rôles qui n'apparaissent pas toujours dans les statistiques traditionnelles.

Après une période passée à chercher l'équilibre perdu au milieu de terrain, la solution dont le Real Madrid a besoin se trouve peut-être déjà au sein de son effectif, en un joueur habitué à faire la différence offensivement, mais devenu aujourd'hui l'une des clés de la stabilité défensive et de la gestion du rythme du jeu.