L'offre a été rejetée… Les 100 millions d'euros proposés par Liverpool ne suffisent pas pour recruter la star de la Coupe du monde

Selon le journaliste allemand Philipp Hinze, Liverpool aurait transmis une première offre officielle pour recruter l’ailier ivoirien Yann Diomandé, actuellement sous contrat avec Leipzig.

Selon le journaliste Philipp Hentsche de la chaîne « Sky Sport - Allemagne », le montant de l’offre s’élèverait à environ 100 millions d’euros, primes comprises : 90 millions d’euros de partie fixe et 10 millions d’euros de bonus et incitations.

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Malgré cette somme importante, Leipzig a déjà rejeté la proposition, souhaitant conserver l’ailier ivoirien au moins une saison supplémentaire.

Selon Hentschel, toute proposition acceptable devra nettement dépasser 100 millions d’euros, Leipzig souhaitant même prolonger et revaloriser le contrat de l’Ivoirien.

Nouvelle offre

Liverpool, de son côté, s’apprête à déposer une nouvelle offre améliorée après le rejet de la première proposition. Les Reds, désireux de renforcer leur attaque suite au départ de la star égyptienne Mohamed Salah, sont déterminés à recruter des joueurs de poids.

Les Reds connaissent déjà les exigences salariales du joueur et estiment que le principal obstacle réside dans l’accord avec Leipzig sur le montant du transfert.

Pour l’instant, le Paris Saint-Germain n’a pas déposé d’offre officielle, bien que son intérêt pour l’attaquant ivoirien, auteur d’une prestation remarquée lors de la victoire des Éléphants face à l’Équateur (1-0) en phase de groupes de la Coupe du monde, soit évoqué.

Rappelons que, plus tôt dans la journée de jeudi, Liverpool a officialisé l’arrivée de l’attaquant international espagnol Víctor Muñoz en provenance d’Osasuna.







