L’offre a été rejetée : 100 millions d’euros ne suffisent pas à Liverpool pour recruter la star de la Coupe du monde

Selon le journaliste allemand Philipp Hinze, Liverpool a soumis une première offre officielle pour recruter l’ailier ivoirien Yann Diomandé, actuellement sous contrat avec Leipzig.

Selon le journaliste Philipp Hentsche de la chaîne « Sky Sport - Allemagne », le montant de l’offre s’élèverait à environ 100 millions d’euros, primes comprises, dont un fixe d’environ 90 millions d’euros et 10 millions d’euros de bonus et incitations.

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Malgré cette somme importante, Leipzig a déjà rejeté la proposition, souhaitant conserver l’ailier ivoirien au moins une saison supplémentaire.

Selon le journaliste, toute proposition acceptable devra nettement dépasser 100 millions d’euros, Leipzig souhaitant même prolonger et revaloriser le contrat de l’Ivoirien.

Liverpool, de son côté, s’apprête à soumettre une nouvelle offre améliorée après le rejet de sa première proposition. Les Reds, qui cherchent à renforcer leur attaque suite au départ de la star égyptienne Mohamed Salah, sont déterminés à recruter des renforts de poids.

Les Reds connaissent déjà les exigences salariales du joueur et estiment que le principal obstacle reste le feu vert du club allemand.

Pour l’instant, le Paris Saint-Germain n’a pas déposé d’offre officielle pour Yann Diomandi, même si le tenant du titre de la Ligue des champions suit toujours la star ivoirienne, auteur d’une performance remarquée lors de la victoire des Éléphants face à l’Équateur (1-0) lors de la première journée de la Coupe du monde.