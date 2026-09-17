Le Real Madrid a signé une victoire difficile sur le score de 3-2 face à Elche, au stade Martínez Valero, après avoir été mis sous pression par l'équipe hôte durant la seconde période. Mais au-delà de la tension observée dans la dernière partie de la rencontre, trois noms du Real Madrid ont fait parler d'eux pour une raison sans aucun rapport avec le football.

Avant le coup d'envoi, les deux équipes sont entrées sur la pelouse pour la photo officielle, vêtues de maillots portant un message de soutien à Ceuta, sur fond de la vague d'entrées illégales massives qu'a connue la ville au mois d'août dernier. Mais Mbappé, Vinicius et Konaté ont été la seule exception.

Les trois joueurs du Real Madrid sont apparus ne portant le maillot que jusqu'au niveau de la poitrine, afin d'éviter que ne soit visible le message qui y était inscrit, à savoir « Nous sommes tous Ceutis », en référence à l'appellation populaire par laquelle sont désignés les habitants de la ville autonome touchée.

La scène n'a pas tardé à susciter des réactions, et l'un des plus virulents critiques a été le journaliste Federico Jiménez Losantos. Lors de son intervention dans l'émission « Federico à sept heures », le président de la radio « esRadio » a critiqué ce comportement, ainsi que la direction du Real Madrid et d'autres clubs en raison de leur manière de gérer ce type d'initiatives.

Le journal ABC a rapporté les propos de Federico, qui a déclaré : « En tant qu'Espagnol et Madrilène, ce que je ressens n'est pas une honte profonde, mais une grande colère. »

Il a ajouté : « Que le Barça le fasse est conforme à la nature anti-espagnole de ce club, que l'Atlético de Madrid le fasse me fait mal, tout comme Valence et Séville, mais le Real Madrid est l'équipe et le club le plus important au monde et dans l'histoire du football. »

C'est pour cette raison qu'il a critiqué le comportement de Mbappé, Vinicius et Konaté, en disant : « Nous, les Espagnols, qui voyons avec horreur l'épreuve que traversent nos compatriotes à Ceuta, ne pardonnerons certainement pas cela. »

Il a ensuite déclaré, dans des propos rapportés par la radio esRadio : « Il y a 80 000 Espagnols qui subissent la répression et sont contraints de rester chez eux, et un adolescent milliardaire progressiste et idiot comme Mbappé ne se moquera certainement pas d'eux. Du moins il ne le fera pas si c'est nous qui disposons d'une tribune, d'une plateforme ou d'un micro, car nous ne le permettrons pas. Nous ne le permettrons pas. »

Le journaliste a également adressé ses critiques à la direction du club pour avoir autorisé de tels comportements, en disant : « Sommes-nous à la merci de ces adolescents ? »

En réponse à ceux qui défendent la chose comme relevant de la liberté d'expression, Jiménez Losantos a rappelé que les joueurs ont aussi une obligation envers les valeurs du club.

Le journal Sport a également rapporté les propos de Jiménez Losantos, qui a déclaré : « Mbappé est un milliardaire qui a des affaires au Maroc à parts égales avec Achraf Hakimi, lequel est originaire de Madrid et est issu de l'académie du club, et qui comparaîtra devant la justice pour une accusation de viol en France. »

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