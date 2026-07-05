L'obstacle des 70 millions met un frein au rêve du FC Barcelone… et une seule solution pour sauver le transfert !

Le FC Barcelone se heurte à un obstacle financier de taille dans sa tentative de recruter Rafael Leão, la star de l'AC Milan et de la sélection portugaise, le club italien ayant fixé le prix du joueur entre 60 et 70 millions d'euros, une somme nettement supérieure aux capacités financières actuelles du club catalan. Un prêt avec option d’achat obligatoire apparaît donc comme la seule voie praticable pour finaliser le transfert.

Selon le quotidien italien La Gazzetta dello Sport, le club catalan s’est déjà renseigné sur la situation de l’ailier gauche de 27 ans, d’autant que le nouvel entraîneur milanais, Ruben Amorim, ne compterait pas sur lui pour la saison à venir, ce qui facilite son départ.

La situation financière du Barça s’est encore dégradée après avoir déboursé 70 millions d’euros, plus 10 millions de bonus, pour recruter Anthony Gordon, tandis qu’il s’efforce activement de recruter Julián Álvarez dans le cadre d’une transaction dont la valeur dépassera les 100 millions d’euros, ce qui rend les caisses catalanes incapables de supporter des charges financières supplémentaires pour le moment.

Toutefois, selon les informations du quotidien transalpin, le Milan AC n’exclut pas un prêt avec obligation d’achat, une formule qui permettrait au Barça de lisser les paiements sur plusieurs exercices et de soulager un peu son budget.

Le joueur dispose d’une occasion en or de prouver sa valeur aux yeux des supporters, alors qu’il s’apprête à affronter l’équipe d’Espagne lundi en huitièmes de finale de la Coupe du monde.

Liao a disputé son premier match en tant que titulaire avec le Portugal lors du 1/16e de finale contre la Croatie, où il a joué l’intégralité de la rencontre (90 minutes) et a délivré une passe décisive à Gonçalo Ramos dans le temps additionnel, après avoir été remplaçant lors des trois matches de la phase de groupes.

Deco, le directeur sportif du FC Barcelone, devrait se rendre aux États-Unis pour assister à plusieurs rencontres de la Coupe du monde, ce qui laisse penser qu’il suivra de près les performances de Liao avant de statuer sur une éventuelle offre.