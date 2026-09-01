L’observateur du FC Twente révèle ce qui est arrivé à Weghorst après la défaite en Europe

Wout Weghorst a connu un début de période particulièrement difficile au FC Twente, comme cela ressort du podcast mercato de l’AD et de FC Afkicken. L’attaquant a même été repris de volée par des supporters en colère après une mauvaise prestation.

« Weghorst ne performait pas et Sam Lammers prenait de plus en plus d’ampleur à Enschede », commence l’observateur du club Leon ten Voorde dans son analyse des premières semaines de Weghorst à la Grolsch Veste.

Ten Voorde souligne que Lammers était extrêmement populaire auprès des supporters de Twente. « Sans jouer, il a soudainement obtenu le statut d’un croisement entre toutes les légendes comme Van Basten, Messi, Ronaldo. Weghorst semble toujours stoïque, mais cela l’a vraiment affecté. »

Weghorst a atteint un point bas provisoire après la défaite 0-1 contre le FK Qarabag lors des barrages de la Ligue Conférence. L’attaquant a en effet été intercepté par trois supporters en colère. « Ils lui ont alors plus ou moins fait la leçon. Weghorst a vraiment traversé une période pénible. »

Désormais, la situation est totalement différente pour Weghorst. Il a marqué à l’extérieur contre Qarabag et le SC Cambuur et il est désormais l’avant-centre numéro un à Enschede. Dans le même temps, Lammers est proche d’un retour au PSV.

« Je ne sais pas si le transfert de Lammers a quelque chose à voir là-dedans. Mais c’est quand même une coïncidence », tente d’expliquer Ten Voorde au sujet de la bonne forme de Weghorst sous le maillot de Twente.

La semaine dernière encore, Weghorst avait accordé un entretien à cœur ouvert à RTV Oost sur ses premières semaines à Twente. « Ces dernières semaines ont été très dures pour moi. J’en ai pris plein la tête et c’était mérité, parce que je ne jouais absolument pas bien. Mais je suis très heureux de refaire surface de cette manière. C’est aussi ce que je sais de moi-même. Au final, cela est récompensé si l’on n’abandonne jamais et que l’on continue à croire aux choses qui fonctionnent pour soi. »