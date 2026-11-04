« L’objectif est clair » : Aston Villa adresse un message ferme à Manchester United alors qu’Unai Emery s’engage au-delà de 2029

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Aston Villa a confirmé publiquement qu’Unai Emery resterait au club au-delà de 2029 après des discussions positives avec son président Nassef Sawiris, mettant fin aux spéculations sur un départ à Manchester United. L’Espagnol était fortement pressenti pour succéder à Michael Carrick à Old Trafford, où Aston Villa se déplacera ce week-end avec l’obligation de réagir après sa défaite 3-0 face à Barcelone, mardi en Ligue des champions.

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Aston Villa confirme son engagement envers Emery malgré les rumeurs l’envoyant à Manchester United

Aston Villa a voulu mettre fin aux spéculations sur l’avenir d’Emery en publiant mercredi un communiqué confirmant un engagement clair au-delà de 2029, à l’issue de discussions entre l’entraîneur et les dirigeants du club. Le technicien de 55 ans est fortement pressenti pour remplacer Carrick à Manchester United.

Selon The Telegraph, Emery est en négociations avancées pour signer un nouveau contrat à Aston Villa, ce qui couperait court aux rumeurs d’un départ pour Old Trafford. Manchester United aurait dû débourser 20 millions de livres sterling pour le libérer de son contrat actuel.

Le communiqué d’Aston Villa dévoile les détails d’une réunion importante

Les quatre années impressionnantes d’Emery à Aston Villa ont conduit à des discussions sur son avenir à long terme avec Sawiris, le président des opérations football Roberto Olabe et le directeur des opérations football Damian Vidagany. Dans un communiqué très transparent, le club a confirmé que la réunion avait donné lieu à des « échanges positifs ». Il précise : « Aston Villa a tenu aujourd’hui une importante réunion de travail afin de planifier l’avenir du club et de jeter les bases de son projet sportif et institutionnel à long terme. »

« La réunion a rassemblé Nassef Sawiris, président du club, et Unai Emery, aux côtés du président des opérations football Roberto Olabe et du directeur des opérations football Damian Vidagany. »

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Emery devrait rester à Aston Villa au cours de la prochaine décennie

« Les discussions ont porté sur la définition commune de l’orientation stratégique à long terme du club. Ces échanges positifs ont établi un engagement clair au-delà de 2029 en faveur du développement conjoint du club sous la direction sportive d’Unai Emery, sur la base d’ambitions partagées et d’un objectif commun : atteindre l’excellence et continuer à progresser au cours des prochaines années. »

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« L’objectif est clair : bâtir un Aston Villa ambitieux et compétitif, capable de relever les plus grands défis et de réaliser les plus grandes performances. » Emery a signé une prolongation de contrat de cinq ans en mai 2024, 18 mois après son arrivée, mais il semble désormais appelé à rester aux commandes au début de la prochaine décennie.

Quelle suite pour Emery, Aston Villa et Carrick ?

Emery sera à Old Trafford ce week-end lorsque Manchester United recevra Aston Villa. La défaite 3-0 de ce dernier face à Barcelone et son match nul contre Fulham samedi dernier l’obligent à obtenir un résultat positif avant la trêve internationale de novembre.

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Manchester United n’avait remporté que deux matches depuis le début de la saison avant sa spectaculaire victoire 3-2 contre l’AS Roma mardi, acquise après avoir été mené. Un nouveau succès pourrait permettre à Carrick de rester en poste au-delà de la trêve, à l’issue de laquelle ses performances doivent être évaluées.