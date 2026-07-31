Le club de Chelsea reste attaché à son plan visant à renforcer son milieu de terrain durant l'actuelle période du mercato estival, puisqu'il s'apprête à formuler une nouvelle offre pour recruter Alex Scott, la vedette de Bournemouth, dans une nouvelle tentative de convaincre la direction des « Cherries » de se séparer de l'un de ses joueurs les plus en vue, malgré les exigences financières élevées auxquelles le club se tient.

Des sources bien informées ont révélé au site « CaughtOffside » que Chelsea se prépare à présenter une offre améliorée d'une valeur d'environ 70 millions de livres sterling pour recruter Alex Scott, après que Bournemouth a rejeté une précédente offre d'un montant de 64 millions de livres sterling.

Les sources ont affirmé que le milieu de terrain anglais, âgé de 22 ans, demeure l'une des principales cibles de la direction de Chelsea sur le marché des transferts estival, laquelle voit en lui une option idéale pour renforcer l'entrejeu en vue de la nouvelle saison.

Malgré la disposition de Chelsea à relever le montant de son offre, la nouvelle proposition reste inférieure à la valeur fixée par Bournemouth pour se séparer du joueur, le club réclamant 80 millions de livres sterling pour accepter de conclure la transaction.

Les rapports indiquent que la direction de Bournemouth n'a pas l'intention de revenir sur sa position pour le moment, ce qui signifie que l'écart financier entre les deux parties persiste et pourrait entraver les négociations dans les jours à venir.

Le transfert de Henderson et l'intérêt des grands

Les sources ont précisé que la démarche de Chelsea pour recruter Jordan Henderson n'affectera pas l'intérêt du club à s'attacher les services d'un jeune milieu de terrain durant l'actuel mercato, Alex Scott demeurant l'option privilégiée de la direction des « Blues » dans le cadre d'un projet visant à bâtir une équipe capable de rivaliser pendant de longues années.

L'intérêt pour Alex Scott ne se limite pas à Chelsea, puisque plusieurs clubs anglais suivent de près la situation du joueur. Manchester United, Liverpool et Tottenham figurent parmi les clubs intéressés par ses services, tandis qu'Arsenal s'était plus tôt renseigné sur la possibilité de le recruter avant de reporter son intérêt sur d'autres cibles.

Une source proche des négociations a déclaré : « Chelsea a fait un grand pas dans le dossier Alex Scott, et il est prêt à présenter une nouvelle offre d'une valeur proche de 70 millions de livres sterling, mais il est probable que Bournemouth rejette également cette offre. »

Elle a ajouté : « Nous devons attendre ce qu'apporteront les prochains jours, car d'autres clubs pourraient entrer dans les négociations, d'autant qu'Andoni Iraola apprécie beaucoup les qualités du joueur ; c'est pourquoi on ne peut exclure une entrée de Liverpool dans la course. »

Arsenal et Manchester United changent leurs priorités

Selon ces mêmes sources, Arsenal se concentre désormais davantage sur le recrutement de Bruno Guimaraes pour renforcer son milieu de terrain, tandis que Manchester United a revu à la baisse son intérêt pour Alex Scott et a commencé à étudier d'autres options durant le marché des transferts.

La blessure d'Enes Unal a jeté une ombre sur l'avenir d'Alex Scott, certains rapports estimant que l'absence de l'attaquant pourrait pousser Bournemouth à s'accrocher davantage à ses vedettes et à ne céder aucun élément essentiel durant l'été en cours.

Et malgré des spéculations laissant entendre que cette blessure pourrait pousser le club à finaliser une grosse vente, d'autres sources ont démenti cette hypothèse, affirmant que Bournemouth ne subit aucune pression financière l'obligeant à vendre l'une de ses vedettes.

Bournemouth jouit d'une situation financière stable après avoir réussi à se qualifier pour les compétitions européennes, ce qui lui offre une grande marge de manœuvre pour gérer les offres formulées pour ses joueurs.

De plus, le club a déjà réalisé d'importants revenus grâce à la vente de plusieurs de ses vedettes, notamment Antoine Semenyo lors du dernier mercato hivernal, en plus des départs de Dean Huijsen et de Milos Kerkez, ce qui rend la direction du club peu encline à conclure une nouvelle vente cet été, à moins d'obtenir la contrepartie financière qu'elle juge appropriée.