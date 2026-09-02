Le club saoudien d'Al-Ahli se rapproche du recrutement d'un nouveau milieu de terrain, pour succéder à son ancienne star ivoirienne Franck Kessié, lors de l'actuelle période des transferts estivaux.

Al-Ahli avait décidé de se passer des services de Kessié, à l'issue de son contrat à la fin de la saison dernière, sans recruter de joueur aux mêmes capacités, malgré l'arrivée de l'Arménien Edward Spertsyan et de l'Ukrainien Artem Bondarenko.

Le journaliste réputé Sacha Tavolieri a affirmé qu'Al-Ahli a déjà entamé des démarches pour recruter le Sénégalais Alpha Touré, milieu de terrain du club français de Metz, lors du mercato estival en cours.

Tavolieri a précisé, dans un tweet publié sur son compte personnel du site « X », que les deux clubs négocient actuellement pour finaliser le transfert du milieu de terrain sénégalais vers la formation de Djeddah avec un contrat permanent.

De son côté, Alpha Touré a ouvert la porte à un transfert vers « Al-Ahli » lors du mercato estival en cours, en attendant qu'un accord définitif soit trouvé entre les deux clubs.

Ce n'est pas la première fois que le nom du joueur de 20 ans est associé à un transfert vers le championnat saoudien, puisque des rapports de presse avaient révélé le souhait des clubs d'Al-Ittihad et d'Al-Diriyah de le recruter au cours d'une période précédente.

Touré représente une occasion en or pour les clubs saoudiens, non seulement en raison de son niveau remarquable, mais aussi parce qu'il n'a que 20 ans, ce qui signifie qu'il sera enregistré comme joueur étranger de moins de 21 ans.

En outre, le club français ne devrait pas exagérer ses exigences financières de manière significative, puisqu'il réclamera une somme comprise entre 5 et 7 millions d'euros, selon ce qu'ont révélé de précédents rapports de presse.

Le milieu de terrain sénégalais a rejoint Metz à l'été 2024, en provenance de Génération Foot, disputant avec ce club 53 matchs, au cours desquels il a réussi à inscrire un seul but et à en délivrer une passe décisive.