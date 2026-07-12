L’Ittihad de Jeddah envisage de recruter la « pierre angulaire » du Al-Hilal pour remplacer Sharahili

L’Ittihad de Jeddah envisage de recruter Ali Al-Bulaihi, défenseur d’Al-Hilal, lors du mercato estival, pour pallier la blessure d’Ahmed Sharahili.

Victime d’une lésion au tendon du pied, le défenseur central est actuellement à l’infirmerie, ce qui incite le club à renforcer sa charnière.

Âgé de 36 ans, Al-Bulaihi a disputé la seconde moitié de la saison dernière sous forme de prêt à Al-Shabab avant de réintégrer Al-Hilal.

Selon le journal « Al-Sharq Al-Awsat », l’Ittihad cherche un défenseur central local pour pallier l’absence de Sharahili, et son choix s’est porté sur Al-Bulaihi.

Selon le quotidien, la position d’Al-Hilal sur un éventuel départ du défenseur reste en cours d’analyse, d’autant plus après la blessure de Hassan Tambakti.

Selon le quotidien, le club étudie aussi la piste menant au défenseur de Al-Najma, Nasser Al-Hilal, en plan B si la venue d’Al-Bulaihi échoue.