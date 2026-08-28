Al-Ittihad s'est rapproché de la conclusion de l'un des dossiers les plus importants concernant le renforcement de son effectif lors de la période de transferts actuelle, après que le club saoudien a bouclé son accord avec l'un des clubs du championnat allemand, dans le cadre d'une opération visant à compenser le départ de l'un de ses meilleurs joueurs étrangers durant le mercato en cours. Il ne reste plus qu'à finaliser certaines démarches contractuelles avant l'annonce officielle.

Selon le journal saoudien " Al-Riyadiah ", Al-Ittihad et le club allemand de l'Eintracht Francfort sont parvenus à un accord concernant le transfert du Japonais Ritsu Doan dans les rangs du "Doyen", le joueur se rapprochant ainsi d'une nouvelle expérience en Roshn League après une période passée sur les pelouses européennes.

La démarche d'Al-Ittihad pour recruter Doan est intervenue après le départ du Français Moussa Diaby, qui a quitté les rangs de l'équipe en direction du Bayer Leverkusen, le "Doyen" cherchant un nouvel élément capable d'occuper les rôles offensifs et d'offrir davantage de solutions à l'équipe dans le dernier tiers.

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Doan se distingue par sa capacité à évoluer à plus d'un poste offensif, en plus de disposer d'une grande expérience sur les pelouses européennes, ce qui en fait une option adaptée pour Al-Ittihad dans le cadre de la reconstruction de l'équipe et du changement de nombreux noms qui incarnaient les contours du projet précédent.

Le journal saoudien a indiqué que l'accord entre Al-Ittihad et l'Eintracht Francfort était déjà conclu, les deux parties attendant de finaliser certaines démarches contractuelles avant le transfert officiel du joueur vers le club de Djeddah, ce qui fait de l'annonce de l'opération une simple question de temps.

L'opération Doan s'inscrit dans le cadre des démarches d'Al-Ittihad pour renforcer son effectif avec de nouveaux éléments, dans un contexte marqué par les grands changements survenus au sein de l'équipe durant l'été et par la volonté de la direction d'offrir à l'entraîneur un ensemble d'options capables d'appliquer ses idées et de donner au "Doyen" une identité différente durant la saison.

Ainsi, Ritsu Doan se rapproche de succéder à Diaby dans l'effectif d'Al-Ittihad, dans le cadre d'une opération susceptible d'apporter à l'équipe un renfort offensif important, tandis que les supporters du "Doyen" attendent l'annonce officielle de l'opération et l'arrivée du joueur japonais dans le nouveau projet du club.