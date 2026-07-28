L’Italie rebondit à toute vitesse après le feuilleton autour de Pirlo et Maldini et tient son sélectionneur national

L’Italie a nommé un nouveau sélectionneur, annonce Fabrizio Romano ce mardi. Roberto Mancini, qui a remporté l’Euro avec l’Italie en 2021, doit conduire le pays vers l’Euro.

Cette nouvelle intervient un jour après qu’Andrea Pirlo n’est finalement pas devenu sélectionneur à la dernière minute. Le directeur technique Paolo Maldini avait trouvé un accord avec l’ancien milieu de terrain, mais le président Giovanni Malagò a mis fin au dossier.

Pirlo apparaît en effet dans un spot publicitaire d’une société de paris russe. Malagò a jugé cela inacceptable et a décidé de ne pas s’associer à l’ancien entraîneur, notamment de la Juventus.

Maldini était entré dans une colère noire et avait le sentiment que son autorité était sapée. Lundi, il a décidé de quitter immédiatement ses fonctions, alors qu’il n’était en poste à la fédération que depuis 16 jours.

Mardi, l’Italie a décidé de nommer Claudio Ranieri comme successeur de Maldini. Il s’est mis d’accord très rapidement avec Mancini, qui entame donc désormais son deuxième mandat comme sélectionneur.

Mancini doit permettre à l’Italie de revenir sur le devant de la scène. Le pays d’Europe du Sud a manqué trois Coupes du monde d’affilée.