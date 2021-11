L’Italie évite le pire, l’Angleterre se promène… Le résumé de la soirée en éliminatoires du Mondial

L’Italie jouait gros ce vendredi lors de la réception de la Suisse en éliminatoires de la Coupe du Monde. La Squadra Azzurra défiaient leur poursuivant direct et avec l’interdiction de se louper sous peine de se retrouver dans une situation inquiétante dans son groupe qualification. Les champions d’Europe ont assuré le minimum, à savoir le point du nul, et restent ainsi en ballotage favorable pour finir en tête.

L’Italie n’était pas sereine

L’équipe de Roberto Mancini a tout de même tremblé puisqu’elle a été menée a score assez vite dans cette partie suite à un but de Widmer (11e). Les Azzurri voyaient alors le spectre d’une nouvelle élimination poindre, avant que Giovanni Di Lorenzo ne signe l’égalisation de la tête après un coup franc (36e). A un but partout, l’Italie a repris l’ascendant, mais sans parvenir pour autant à prendre l’avantage.

A la 89e, Jorginho a même raté un pénalty en envoyant le cuir largement au-dessus du cadre. Le joueur de Chelsea s’était déjà manqué dans cet exercice lors du match aller, et il en est à trois pénaltys loupés de suite avec son pays. Au final, il y a eu donc un but partout et avec ce score, la Squadra est obligée d’aller gagner en Irlande du Nord lundi prochain pour valider son ticket. La Suisse, elle, recevra la Bulgarie à domicile, mais Elvedi ni Akanji.

Kane guide les Anglais

L’Angleterre de Gareth Southgate devra aussi attendre l’ultime journée des qualifications pour pouvoir éventuellement jubiler. Mais sa tâche sera nettement plus facile que celle des Transalpins. Les Three Lions n’ont besoin que d’un nul face au Saint-Marin pour passer. Un privilège acquis à la faveur d’une belle et large victoire contre l’Albanie ce vendredi. Ils ont gagné 5-0 et les cinq buts ont été inscrits en première période. Harry Kane, le capitaine, a planté un triplé, son quatrième en sélection. Maguire et Henderson ont mis un but chacun de leur côté. Les Anglais auraient pu se qualifier dès ce vendredi si la Pologne ne l’avait pas emporté en Andorre. Mais Lewandowski et consorts ont fait le boulot (3-1).

Dans les autres groupes, on notera le neuvième succès en autant de matches du Danemark. La sélection nordique a dominé son cousin des Iles Féroé (3-1). Elle confirme sa belle série du moment. La deuxième place revient à l’Ecosse, qui l’a emporté en Moldavie (2-0). L’Autriche a pris le dessus sur l’Israël (4-2) mais ce succès a compté pour du beurre pour Alaba et ses partenaires.