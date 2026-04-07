L'Italie et les Émirats arabes unis attendent avec impatience... de nouvelles déclarations iraniennes concernant la participation à la Coupe du monde

Ahmad Dania-Mali, 66 ans, ministre iranien des Sports, a fait de nouvelles déclarations ce mardi concernant la participation de la sélection nationale à la Coupe du monde 2026, qui se déroulera du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

La Fédération iranienne exerce des pressions visant à transférer les trois matchs de la sélection prévus dans le cadre de la phase de groupes de la Coupe du monde des États-Unis vers le Mexique, en raison de la guerre américano-israélienne contre l'Iran.

La fédération iranienne avait indiqué le mois dernier avoir entamé des discussions avec la FIFA concernant le changement de lieu des matchs, bien que Gianni Infantino, président de la FIFA, ait insisté la semaine dernière sur le fait que l'Iran disputerait ses matchs de la Coupe du monde 2026 comme prévu.

La position iranienne

Dans un entretien rapporté par l'agence de presse turque « Anadolu », Dania Mali a déclaré : « La demande que nous avons soumise à la FIFA pour transférer les matchs de l'Iran des États-Unis au Mexique est toujours d'actualité, mais nous n'avons pas encore reçu de réponse. »

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Le ministre a poursuivi en précisant : « Si la demande est acceptée, la participation de l'Iran à la Coupe du monde sera confirmée. Cependant, la FIFA n'a donné aucune réponse à ce jour. »

Il a également souligné son engagement professionnel en déclarant : « En tant que ministre des Sports, et en collaboration avec la Fédération iranienne de football, nous maintiendrons la sélection nationale prête pour la Coupe du monde. Toutefois, la décision finale reviendra au Conseil des ministres. »

Calendrier des matchs

Techniquement, l’Iran devrait disputer tous ses matchs du groupe G de la Coupe du monde sur le sol américain, où il affrontera la Nouvelle-Zélande et la Belgique à Los Angeles, avant de terminer sa phase de poules par un match contre l’Égypte à Seattle.

De son côté, le président américain Donald Trump a déclaré le mois dernier que l'équipe d'Iran était la bienvenue pour jouer aux États-Unis, mais il a ajouté que cela pourrait ne pas être approprié, pour sa vie et sa sécurité, avant de préciser plus tard que toute menace envers les joueurs ne viendrait pas des États-Unis.

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Le défi des garanties de sécurité

Dunia Mali a conclu son intervention en abordant les aspects juridiques et sécuritaires, déclarant : « Conformément aux règlements pertinents de la FIFA, la sécurité doit être assurée dans le pays concerné. La Coupe du monde va bientôt débuter, et il est peu probable que des garanties puissent être obtenues pendant cette période. »

Il a ajouté : « Dans ces circonstances, la possibilité que l'Iran participe aux matchs de la Coupe du monde qui se dérouleront aux États-Unis est très faible. »

Il a conclu : « Mais si les garanties de sécurité nécessaires sont fournies, notre gouvernement prendra sa décision concernant la participation de l’Iran à la Coupe du monde. »

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Qui participera ?

Si l'Iran décidait de se retirer, la question se poserait alors de savoir qui participerait à sa place.

Selon le journal britannique « The Sun », l’Italie, qui n’a pas participé aux trois dernières phases finales de la Coupe du monde, a encore une très faible chance de se qualifier pour la prochaine édition.

Cela pourrait donner à l'Italie une chance de participer à la Coupe du monde si l'Iran se retirait officiellement, d'autant plus qu'elle est la mieux classée parmi toutes les équipes qui ne se sont pas qualifiées lors des barrages.

Le journal « The Sun » ajoute : « Cependant, la FIFA pourrait remplacer l'Iran par une autre équipe asiatique afin de garantir que le nombre d'équipes de chaque confédération continentale reste inchangé, et dans ce cas, ce serait l'équipe des Émirats arabes unis qui serait la plus susceptible de remplacer l'Iran. »

