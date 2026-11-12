L’Italie aussi a son buteur au Mondial : Pio Esposito a déjà marqué autant que Totti. Face à la France, les larmes, le baiser à Sebastiano et l’assaut des records de Meazza et Riva

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L’Italie s’impose sous le signe de Francesco Pio Esposito. Le doublé grâce auquel l’attaquant de l’Inter a fait tomber la France est certes son premier sous le maillot de l’Italie, mais il porte aussi son total à 9 buts en 14 matches en sélection. Le tout à seulement 21 ans et 4 mois : des chiffres record.

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Il est frappant de constater que Pio Esposito a déjà égalé le nombre de buts inscrits avec l’Italie par une légende de notre football comme Francesco Totti, qui s’était arrêté à 9, comme Pio, mais en 58 sélections, soit 44 de plus que le joueur de l’Inter.

Grand avec l’Inter, exceptionnel sous le maillot de l’Italie. L’attaquant de Castellammare est en train de battre tous les records de précocité avec l’Italie et de grimper au classement des buteurs. Il est le premier joueur à inscrire au moins neuf buts lors de ses 14 premières apparitions, a également dépassé Bobo Vieri et, dans l’histoire de notre football, ne s’incline que devant Giuseppe Meazza, le seul qui, à son âge, avait réussi à marquer plus de buts que lui (11 contre 9).

Esposito enchaîne les buts avec l’Italie, avec laquelle il affiche une moyenne de buts impressionnante, proche d’un but toutes les 100 minutes, donc supérieure à un but tous les deux matches. Avec son doublé à San Siro, il est déjà monté à la 42e place du top 50 des meilleurs buteurs de tous les temps de l’Italie. Comme indiqué, il a déjà rejoint Totti et a devant lui tout le gotha de notre football : tout proches se trouvent Cassano et Zola, à 14 buts figure Balotelli, à 16, Toni et Vialli. À 17, Immobile, à 19, Bettega et Gilardino, à 20, Paolo Rossi et à 21, De Rossi.

Pour entrer dans le top 10, il devra dépasser Sandro Mazzola (22 buts avec l’Italie), puis viser les 23 buts de Vieri et Graziani et les 25 de Baloncieri, Inzaghi et Altobelli. Le top 5 commence ensuite avec Baggio et Del Piero (27 buts), tandis que le podium se compose, comme depuis des décennies, de Piola avec 30 buts, Meazza avec 33 et Riva avec 35. Des 9 buts d’Esposito aux 35 de Rombo di Tuono, il y a 26 buts d’écart : une mission extrêmement compliquée qui, match après match, devient pourtant de plus en plus un objectif.

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Le match contre la France a été une soirée riche en émotions pour Pio. Un premier but en renard des surfaces, le regret du penalty manqué par son frère Sebastiano puis le but du 3-1, accompagné de larmes à la fois pour l’erreur de Seba et pour le souvenir de ce qui s’était passé à Zenica. Ce jour-là, lors du barrage contre la Bosnie, Pio avait manqué son penalty. Cette fois, Maignan n’a pas pu l’arrêter : un soulagement pour lui, un poids ôté de ses puissantes épaules. Des larmes, des muscles exhibés, une glissade sur la pelouse de son San Siro, puis un baiser à son frère, que Mancini avait rappelé sur le banc.

Interrogé par la Rai après le match, il a déclaré que ses chiffres ne l’effrayaient pas, mais le rendaient heureux. À propos du penalty, il a expliqué qu’il avait une responsabilité supplémentaire : faire oublier l’erreur de son frère. Un moment difficile, comme l’ont confirmé ses larmes, qui ont aussi fait ressurgir le souvenir de Zenica. « Je ne pouvais pas me cacher toute ma vie », a-t-il conclu. Des mots de leader, des mots de joueur promis à un grand avenir et de quelqu’un qui entend réécrire les records de l’équipe d’Italie.