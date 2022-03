"L'Italie a gagné quand personne n'y croyait" - Mancini n'est pas inquiet avant les barrages

Roberto Mancini se dit optimiste quant aux chances de l'Italie de se qualifier pour la Coupe du monde, malgré la forme de certains joueurs de son équipe. Les Azzurri sont à deux matchs de la qualification pour le tournoi au Qatar cette année. Les vainqueurs de l'Euro 2020 rencontreront la Macédoine du Nord le 24 mars.

Mancini pas préoccupé par les retours de blessure

Le vainqueur rencontrera le Portugal ou la Turquie lors du dernier match de qualification. L'état de santé de Lorenzo Insigne, Nicolo Barella, Giorgio Chiellini et Gianluigi Donnarrumma a suscité quelques inquiétudes avant ces rencontres cruciales. "Je ne suis pas inquiet", a déclaré Mancini aux journalistes lorsqu'il a été interrogé sur la forme de ses joueurs.

"En équipe nationale, [Insigne et Barella] ont toujours bien travaillé. Il est clair que pendant la saison, il y a des moments où vous n'êtes pas à 100 %. Chiellini se sent plutôt bien et c'est bien qu'il ait joué un peu [récemment après une blessure]. Il ne jouera probablement pas deux matchs, mais nous allons parler et décider ensemble. Il connaît son état et il me dira s'il peut jouer deux matchs en cinq jours", a indiqué le sélectionneur italien.

Mancini rassure Donnarumma

À la question de savoir si les performances de Gianluigi Donnarumma au Paris Saint-Germain l'inquiètent, Mancini a répondu : "Absolument pas, c'est mieux de l'avoir avec nous que contre. Je suis optimiste car j'ai des joueurs qui ont gagné l'Euro 2020 en partant de rien alors que personne ne croyait en nous. Nous devons penser à ce que nous avons fait pour avoir plus de confiance en nous, l'équipe est solide et avec de la qualité."

Le manager italien espère remporter un deuxième tournoi majeur d'affilée. La Squadra Azzurra a battu l'Angleterre aux tirs au but cet été pour remporter la finale de l'Euro 2020 et le sélectionneur affirme que son équipe est déterminée à remporter un autre trophée cette année, alors que sa sélection n'est même pas encore qualifiée pour la compétition.

"Notre objectif est de gagner la Coupe du monde, pour cela nous devons commencer par gagner ces deux matchs", a-t-il déclaré. "Nous voulons aller à la Coupe du monde pour la gagner". Avant cela, il faudra battre la Macédoine du Nord puis la Turquie ou le Portugal.