L'Iran et la Nouvelle-Zélande décrochent leur premier point en Coupe du monde après un match riche en émotions en Californie

L’Iran et la Nouvelle-Zélande ont décroché leur premier point dans cette Coupe du monde. Mardi, lors d’un match passionnant, le score s’est soldé par un 2-2 grâce à un doublé d’Elijah Just et à des buts de Ramin Rezaeian et Mohammad Mohebi. Ainsi, tous les pays du groupe G, qui comprend également la Belgique et l’Égypte, comptent désormais un point.

Au cours d’une première période ouverte, l’Iran a d’abord pris l’initiative, se montrant à plusieurs reprises dangereux devant le but du gardien néo-zélandais Max Crocombe. Malgré ces occasions, le score est resté nul et, en contre, les All Whites ont frappé les premiers.

Un ballon flottant parvint dans la surface jusqu’à Chris Wood, dont la frappe fut repoussée. L’avant-centre de Nottingham Forest servit alors Just, dont une lourde frappe haute laissa le gardien iranien Alireza Beiranvand sans réaction : 1-0.

Les Néo-Zélandais ont alors poussé pour doubler la mise, notamment par l’intermédiaire de Sarpeet Singh, dont les tentatives n’ont pas réussi à battre Beiranvand. Score à la mi-temps : 1-0.

Cette pause a fait du bien à l’Iran. L’attaquant vedette Mehdi Taremi a d’abord frappé le poteau, puis, après une demi-heure de jeu, Ramin Rezaeian a lancé l’action, récupéré la remise de Shahriyar Moghanlou et conclu à bout portant : 1-1.

La seconde période, tout aussi indécise, a offert un spectacle à la hauteur des attentes des spectateurs du SoFi Stadium d’Inglewood, en Californie. Les deux formations ont continué à jouer l’offensive, installant un suspense palpable.

Dès la reprise, Mohebi perd le ballon au milieu de terrain, déclenchant une contre-attaque éclair des Kiwis. Wood sert à nouveau Just, qui double la mise d’une frappe assurée : 2-1.

Mais l’avantage est de courte durée : dix minutes plus tard, Mohebi se rattrape en coupant au premier poteau un centre de Rezaeian et en expédiant le ballon dans les filets : 2-2.

En fin de match, l’Iran semblait avoir davantage d’énergie et se montrait le plus à même de l’emporter, mais l’occasion décisive tant attendue ne venait pas. Prochain rendez-vous : l’Iran défiera la Belgique le 21 juin, tandis que la Nouvelle-Zélande croisera le fer avec l’Égypte le 22 juin.