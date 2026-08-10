La Fédération irakienne de football envisage d'organiser un tournoi amical à quatre équipes dans la province de Bassorah, dans le sud du pays, au cours du mois de novembre prochain, dans le cadre du programme de préparation de la sélection nationale en vue de sa participation à la phase finale de la Coupe d'Asie 2027, qui sera accueillie par l'Arabie saoudite.

Le membre de la Fédération irakienne de football Ahmed Al-Moussawi a révélé, dans des déclarations à l'agence irakienne « Shafaq News », que la fédération a officiellement contacté les sélections d'Iran, d'Ouzbékistan et de Jordanie, ainsi qu'un certain nombre d'autres sélections asiatiques, dans le but de garantir une participation relevée au tournoi attendu.

L'Iran confirme

Al-Moussawi a précisé que l'Irak et l'Iran participeront officiellement au tournoi selon les données actuelles, tandis que les contacts se poursuivent avec la Fédération ouzbèke et une quatrième sélection asiatique pour compléter la liste des participants, la Jordanie restant fortement parmi les options envisagées.

Le responsable irakien a souligné que le tournoi représente une occasion en or pour la sélection nationale de tester son état de préparation technique et physique face à de solides sélections asiatiques, dans le cadre de son long programme de préparation en vue des échéances continentales à venir, au premier rang desquelles la phase finale de la Coupe d'Asie 2027.

Ce tournoi à quatre équipes revêt une importance particulière au regard du niveau technique élevé des sélections invitées, puisque les quatre sélections pressenties pour y participer ont toutes pris part à la phase finale de la Coupe du monde 2026, qui s'est tenue aux États-Unis, au Canada et au Mexique, ce qui offre à la sélection irakienne une précieuse occasion d'affronter des adversaires redoutables ayant goûté à l'ambiance des compétitions mondiales.

Il convient de rappeler que la province de Bassorah a déjà accueilli un certain nombre de matchs internationaux et de tournois régionaux, et qu'elle dispose d'une infrastructure sportive adaptée pour accueillir de tels événements, ce qui en fait un choix idéal pour l'organisation de ce tournoi amical sur lequel la Fédération irakienne mise pour améliorer l'état de préparation des « Lions de Mésopotamie » avant les grandes échéances continentales.