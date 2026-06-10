L’Iran brandit une menace lourde : « Si cela se produit, nous quitterons le terrain. »

À la veille de la Coupe du monde, l’Iran a lancé un avertissement sévère à ses citoyens résidant aux États-Unis. Le ministre des Sports, Ahmed Donjamali, a déclaré à Varzesh3 que les joueurs iraniens quitteraient immédiatement le terrain si des critiques à l’égard du régime iranien étaient exprimées pendant les matchs.

Depuis la révolution de 1979 qui a aboli la monarchie de plus de 2 500 ans et instauré la République islamique sous l’autorité de l’ayatollah Khamenei, l’Iran surveille de près toute forme de contestation.

De nombreux Iraniens ont fui vers l’Occident après cette révolution, notamment vers les États-Unis, et continuent depuis de critiquer le « nouveau » régime iranien.

« Nous avons informé la FIFA que nous quitterons le terrain si nous entendons des slogans politiques dans le stade. De même, si l’ancien drapeau perse est brandi, nous ne continuerons pas à jouer », a prévenu Donjamali.

Dans le groupe G, l’Iran affrontera la Belgique, l’Égypte et la Nouvelle-Zélande. La rencontre face à l’Égypte revêt une importance particulière : le maire de Seattle l’a rebaptisée « Pride Match », un rendez-vous placé sous le signe de l’acceptation des personnes LGBTIQ+.