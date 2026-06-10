À la veille de la Coupe du monde, l’Iran a adressé un avertissement sévère à ses citoyens résidant aux États-Unis. Le ministre des Sports, Ahmed Donjamali, a déclaré à Varzesh3 que les joueurs iraniens quitteraient immédiatement le terrain si des critiques à l’égard du régime iranien étaient exprimées pendant les matchs.

La révolution iranienne de 1979 a définitivement mis fin à la monarchie vieille de plus de 2 500 ans, chassant le shah Mohammad Reza Pahlavi et installant une République islamique théocratique sous l’autorité de l’ayatollah Khamenei.

De nombreux Iraniens ont trouvé refuge en Occident après ce soulèvement, notamment aux États-Unis, et continuent depuis de critiquer le « nouveau » régime.

« Nous avons informé la FIFA que nous quitterons le terrain si nous entendons des slogans politiques dans le stade. De même, si l’ancien drapeau perse est brandi, nous ne continuerons pas à jouer », a prévenu Donjamali.

Dans le groupe G, l’Iran affrontera la Belgique, l’Égypte et la Nouvelle-Zélande. La rencontre face à l’Égypte revêt une importance particulière : le maire de Seattle l’a rebaptisée « Pride Match », en soutien aux droits LGBTIQ+.