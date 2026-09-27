Un rapport de presse a révélé, ce dimanche, les derniers développements concernant le choix du pays hôte de la prochaine édition de la Coupe du Golfe arabe, la « Gulf Cup 28 ».

Le bureau exécutif de la Fédération de la Coupe du Golfe arabe de football tiendra sa réunion demain lundi, à la mi-journée, dans la ville de Djeddah, en marge du tournoi de la « Gulf Cup 27 ».

Le journal « Asharq Al-Awsat » a indiqué que le dossier d'organisation du tournoi « Gulf Cup 28 » figure en tête de l'ordre du jour de la réunion, l'Irak ayant déposé seul une candidature officielle pour accueillir la compétition, ce qu'a confirmé le gouverneur de Bassorah, Assaad al-Eidani, dans de précédentes déclarations.

Dans le même contexte, des sources ont révélé à « Asharq Al-Awsat » l'existence d'une volonté préliminaire, tant du Bahreïn que du Sultanat d'Oman, d'étudier le dépôt d'une candidature au cours des prochaines heures, sans qu'aucune démarche officielle n'ait été entreprise pour l'instant.

Des sources informées ont fait état d'une étude visant à réappliquer le système de rotation entre les pays pour l'organisation de la Coupe du Golfe, en lieu et place du système de dépôt de candidatures actuellement en vigueur.

Les Émirats arabes unis ont accueilli la dernière édition qu'ils ont organisée en 2007, tandis que le Sultanat d'Oman a accueilli la sienne en 2009, le Royaume de Bahreïn en 2013, l'Arabie saoudite les éditions 2014 et 2026, contre deux éditions pour le Koweït en 2017 et 2024, et l'Irak l'édition 2023 à Bassorah.

Cette orientation vise à garantir que le tournoi passe par la plupart des pays du Golfe, en raison de son impact important sur le développement des installations sportives, le soutien aux pratiquants sportifs de la région et la promotion du tourisme dans chaque pays, avec la désignation d'un pays de remplacement en cas d'impossibilité d'accueillir la compétition.