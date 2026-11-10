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Le sélectionneur de l’Italie, Roberto Mancini, a évalué le latéral de Chelsea Marco Palestra et plusieurs jeunes talents de Serie A après les avoir accueillis à Coverciano. Mancini a expliqué sa volonté d’évaluer lui-même les jeunes joueurs avant des matches cruciaux de Ligue des nations de l’UEFA.

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Mancini ouvre les portes de Coverciano aux talents émergents

Le sélectionneur de l’Italie, Roberto Mancini, a accueilli de nombreux nouveaux visages à Coverciano alors que l’équipe prépare ses derniers matches de Ligue des nations de l’UEFA contre la France et la Belgique. Le groupe compte plusieurs jeunes espoirs prometteurs, dont le latéral de Chelsea Marco Palestra et le meneur de jeu de Côme Mattia Liberali.

Mancini a souligné qu’il était essentiel de repérer et de convoquer de jeunes joueurs doués techniquement afin d’évaluer s’ils sont prêts à évoluer en sélection A.

Si certains nouveaux venus resteront avec le groupe A pendant tout le rassemblement, d’autres, comme Riccardo Cassano et Simone Lontani, acquerront une expérience précieuse avant de rejoindre les catégories de jeunes.

Les qualités offensives de Marco Palestra à l’étude

Mancini a évalué le profil tactique de Palestra, soulignant que le défenseur de Chelsea apporte de l’énergie et une dimension offensive sur le côté droit malgré ses récents problèmes de blessure.

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« Je pense que c’est un latéral droit très offensif. Je ne pense pas qu’il puisse jouer ailier, mais il est très jeune, donc il peut le devenir », a estimé Mancini.

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« Il revient d’une blessure, il lui faudra donc du temps pour retrouver sa forme physique, mais il a de grandes qualités. C’est un latéral offensif et cela nous convient. »

Des éloges pour Liberali, Palma et l’évolution des entraîneurs en Italie

Mancini a également salué la progression remarquable d’autres jeunes joueurs qui se distinguent dans le football italien, notamment Mattia Liberali, de Côme, et le défenseur de l’Udinese Matteo Palma.

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« Liberali est un jeune joueur qui n’a pas beaucoup disputé de matches en Serie A. Il a bien joué avec les équipes de jeunes de l’Italie. Il a de la personnalité et des qualités techniques », a noté Mancini.

Le sélectionneur a aussi loué l’audace tactique des entraîneurs actuels de Serie A : « Je dois dire que les entraîneurs ont vraiment progressé ces dernières années. Beaucoup d’équipes cherchent à jouer au football, même lorsqu’elles risquent de perdre des matches, et tout le monde en bénéficie. »

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Concilier les résultats immédiats et la préparation de l’avenir

Alors que l’Italie cherche à se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des nations, Mancini reste déterminé à construire une passerelle durable entre les catégories de jeunes et l’équipe A.

L’Italie disputera deux rencontres difficiles, contre la France à San Siro puis contre la Belgique à Bruxelles.

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En intégrant tôt des joueurs comme Palestra et Liberali, Mancini veille à ce que la sélection soit bien préparée tant pour ses défis immédiats que pour réussir sur le long terme.