À l’issue de la finale des barrages remportée contre le FC Utrecht, les supporters de l’Ajax ont envahi la pelouse du Kras Stadion de Volendam. Malgré l’intervention des agents de sécurité, le mouvement de foule s’est révélé impossible à contenir.

Après une prolongation haletante et une séance de tirs au but, l’Ajax a finalement battu Utrecht. À l’issue de la rencontre, le capitaine utrechtenois Mike van der Hoorn s’est présenté devant la caméra d’ESPN, mais son interview a été rapidement écourtée.

« Écoutez, c’est vraiment dommage. Les tirs au but, c’est la loterie », débute Van der Hoorn au micro d’ESPN. « On espère que ça va tourner en notre faveur, mais ça n’arrive pas. »

« On s’est bien battus aujourd’hui. C’était pas terrible sur le plan footballistique, mais bon… C’est dommage. » Le journaliste Vincent Schildkamp coupe alors court à l’interview : « On va rentrer maintenant, ça va devenir un peu gênant. Viens. »

La raison : une invasion soudaine de la pelouse par les supporters ajacides, désireux de célébrer leur qualification pour les compétitions européennes sur la pelouse du Kras Stadion de Volendam.

ESPN