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Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Sam Vreeswijk

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L’intervention de la VAR sur le carton rouge reçu par Breel Embolo face à l’Argentine était-elle fondée ? Voici ce que stipulent les règles

Argentine vs Suisse
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Suisse
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B. Embolo

Dans la nuit de samedi à dimanche, l'Argentine a dominé la Suisse en quart de finale de la Coupe du monde, s'imposant 3-1 après prolongation. Mais l'après-match a surtout été marqué par l'expulsion de Breel Embolo.

En milieu de seconde période, Leandro Paredes écope d’abord d’un carton jaune pour une faute supposée sur l’attaquant helvétique. L’arbitre est alors appelé par le VAR à visionner les images.

Les images ont montré qu’il n’y avait eu aucune faute de l’Argentin : Embolo s’était laissé tomber sans le moindre contact.

Après visionnage des images, l’arbitre a annulé le carton jaune de Paredes et sanctionné Embolo d’un avertissement pour simulation. Ce deuxième carton jaune a automatiquement entraîné un carton rouge pour le Suisse.

Cette décision a provoqué un tollé. Le sélectionneur suisse Murat Yakin l’a jugée « inacceptable ». « Cette règle n’a rien à voir avec le football

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Angleterre crest
Angleterre
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 Il est extrêmement regrettable qu’ils soient intervenus inutilement », a déclaré Yakin.

La FIFA a ensuite clarifié qu’il s’agissait d’une erreur d’identification : depuis ce Mondial, le VAR peut intervenir si l’arbitre sanctionne le mauvais joueur après une faute.

L’arbitre a d’abord averti Paredes, mais la faute – une simulation – était en réalité l’œuvre d’Embolo. Après visionnage des images, l’arbitre a donc annulé le premier avertissement et sanctionné le Suisse d’un deuxième carton jaune.

La Suisse a donc terminé le match à dix et s’est inclinée 3-1 après prolongation. L’Argentine affrontera l’Angleterre en demi-finale, mercredi prochain à 21 h.

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