L’international néerlandais Crysencio Summerville pourrait prochainement changer de club au sein de la capitale britannique

Selon The Guardian, Chelsea et Tottenham Hotspur s’intéressent de près à Crysencio Summerville. L’ailier de 24 ans, qui porte les couleurs de West Ham United et de l’équipe des Pays-Bas, pourrait donc changer de club londonien.

Relégués en Championship la saison passée, les Hammers doivent vendre pour des raisons financières. Sous contrat jusqu’en 2029, l’international néerlandais pourrait donc changer d’air sans quitter Londres.

Le natif de Rotterdam n’aura toutefois pas à quitter la capitale anglaise. Chelsea et Tottenham auraient rejoint Manchester United et le Paris Saint-Germain, déjà intéressés en amont.

Outre Summerville, Chelsea suit aussi de près Jarrod Bowen (29 ans), un autre ailier des Hammers. Tottenham, lui, se concentre exclusivement sur le Néerlandais.

West Ham réclamerait au moins 50 millions d’euros pour un joueur qui a déjà marqué deux buts et délivré deux passes décisives lors de ses cinq premières sélections avec les Oranje.

Il y a deux ans, les Hammers avaient déboursé près de 30 millions d’euros pour l’arracher à Leeds United.

Formé au Feyenoord, il totalise pour l’instant 56 apparitions sous le maillot des Hammers, ponctuées de huit réalisations et sept passes décisives.