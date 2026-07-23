L’international néerlandais à 54 sélections rejoint le staff technique de Mark van Bommel en Belgique

Mark van Bommel est sur le point de devenir le nouveau sélectionneur de la Belgique, mais un staff technique devra aussi être mis en place autour de lui. Selon Het Nieuwsblad, Maarten Martens doit devenir l’un de ses adjoints, tout comme Boudewijn Zenden.

Martens (42 ans) est sans club, après son licenciement de l’AZ en janvier. Après une série de résultats décevants, il y a été remercié. Cette période pourrait bientôt prendre fin s’il rejoint le staff de Van Bommel.

Bien que Martens soit en réalité entraîneur principal, et qu’il ait encore été cité du côté d’Anderlecht plus tôt cette année, il va désormais poursuivre sa carrière comme adjoint de la sélection belge. En tant que joueur, Martens a porté à neuf reprises le maillot des Diables Rouges, même si sa dernière sélection remonte à 2010. Il n’a donc tout juste pas fait partie de la « génération dorée » des Belges.

Par ailleurs, Het Nieuwsblad s’attend à ce que ce staff soit principalement composé de Néerlandais. L’un des noms désormais évoqués avec insistance est celui de Zenden. L’ancien international néerlandais aux 54 sélections a notamment travaillé au PSV lorsque Van Bommel y était entraîneur principal.

Un grand avantage de l’arrivée de Zenden dans le staff technique est qu’il parle encore plutôt bien français, depuis son passage à l’Olympique de Marseille. Van Bommel ne dispose pas encore de ces compétences, même s’il est prêt à sérieusement perfectionner son français pour devenir sélectionneur.

La nomination de Van Bommel semble devoir être officialisée dans les prochains jours. Un contrat jusqu’en 2028 attend l’entraîneur de 49 ans, avec l’ambition pour la Belgique de réaliser un grand Championnat d’Europe.

Son fils Ruben van Bommel a déjà laissé entendre qu’il ne s’attendait plus à aucun problème. « Quand est-ce que cela sera diffusé ? », a-t-il lancé en riant devant la caméra d’ESPN. « Si tout va bien, cela devrait se conclure. Sinon, il faudra couper ça. »