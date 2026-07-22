Le défenseur international marocain Issa Diop a exprimé sa joie de rejoindre le club anglais d'Ipswich Town, après avoir signé un contrat courant jusqu'à l'été 2030 en provenance de Fulham.

Diop a déclaré, à la suite de l'annonce officielle de la transaction ce mercredi : « Je suis très enthousiaste à l'idée de la prochaine étape de ma carrière avec Ipswich Town. Je connais la dimension du club et son histoire, et j'ai apprécié toutes les discussions avant de prendre ma décision. »

Il a ajouté : « Je sens que c'est l'endroit qu'il me faut. J'ai vécu un été chargé avec la sélection marocaine lors du Mondial, mais je suis fier de rejoindre le club et j'ai hâte de rencontrer prochainement le staff technique, mes coéquipiers et les supporters. »

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De son côté, l'entraîneur Gary O'Neil a salué l'arrivée du joueur, louant sa grande expérience en Premier League avec Fulham et West Ham, et a déclaré : « Issa est un joueur chevronné qui a disputé un grand nombre de matches en Premier League, et nous sommes ravis de son arrivée parmi nous. C'est un défenseur solide qui apporte de l'expérience et de la stabilité à notre ligne défensive. »

Issa Diop est l'une des principales recrues d'Ipswich Town lors de l'actuelle période des transferts estivaux, dans le cadre des préparatifs du club en vue de disputer la Premier League après son retour dans la compétition.

Ipswich espère que Diop apportera davantage de force et de stabilité à sa ligne défensive, en tirant profit de sa longue expérience sur les terrains anglais et de ses qualités physiques.

Fulham avait accepté le départ du défenseur marocain, malgré une année restante sur son contrat, préférant profiter de sa vente durant la période des transferts actuelle plutôt que de risquer un départ libre l'été prochain.



