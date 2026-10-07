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Spain v Russia: Round of 16 - 2018 FIFA World Cup RussiaGetty Images Sport
Sam Vreeswijk
Traduit par

L’international espagnol aux 125 sélections fait soudainement son retour comme footballeur professionnel après trois ans

Mercato
Espagne
Manchester City
D. Silva
Real Sociedad
FC Valence
Shatin SA

David Silva fait son retour en tant que footballeur professionnel. L’Espagnol, désormais âgé de quarante ans, qui semblait encore avoir mis un terme à sa carrière en 2023, va s’engager avec Supreme Sha Tin, au plus haut niveau à Hong Kong.

Dans une vidéo publiée sur les canaux du club de Supreme Sha Tin, Silva réagit à son arrivée. « Je suis très heureux de pouvoir rejoindre Supreme Sha Tin pour cette expérience », commence-t-il.

« J’ai vraiment hâte de venir à Hong Kong et de profiter de la culture, des habitants et de la nourriture à Sha Tin. Et bien sûr, surtout du football à Hong Kong. »

Supreme Sha Tin a été fondé en 1982 et n’a encore jamais été champion national. Actuellement, le club évolue au plus haut niveau à Hong Kong. Après quatre matches disputés, Supreme Sha Tin occupe la huitième place, sur un total de onze équipes.

Silva est passé par le centre de formation de Valence et a ensuite également joué en équipe première avec ce club. Les autres clubs pour lesquels il a joué sont Eibar, le Celta Vigo, Manchester City et la Real Sociedad.

C’est surtout avec Manchester City qu’il a connu de grands succès. Durant les dix années passées au sein du club anglais, il a remporté pas moins de treize trophées, dont quatre titres de champion.

Avec l’Espagne, pour laquelle il a disputé 125 matches internationaux, Silva a été sacré champion du monde en 2010 et champion d’Europe en 2008 et 2012. À la mi-2023, après trois ans passés à la Real Sociedad, il semblait avoir rangé les crampons, mais Silva fait donc finalement son retour en tant que footballeur professionnel.

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