David Silva fait son retour en tant que footballeur professionnel. L’Espagnol, désormais âgé de quarante ans, qui semblait encore avoir mis un terme à sa carrière en 2023, va s’engager avec Supreme Sha Tin, au plus haut niveau à Hong Kong.

Dans une vidéo publiée sur les canaux du club de Supreme Sha Tin, Silva réagit à son arrivée. « Je suis très heureux de pouvoir rejoindre Supreme Sha Tin pour cette expérience », commence-t-il.

« J’ai vraiment hâte de venir à Hong Kong et de profiter de la culture, des habitants et de la nourriture à Sha Tin. Et bien sûr, surtout du football à Hong Kong. »

Supreme Sha Tin a été fondé en 1982 et n’a encore jamais été champion national. Actuellement, le club évolue au plus haut niveau à Hong Kong. Après quatre matches disputés, Supreme Sha Tin occupe la huitième place, sur un total de onze équipes.

Silva est passé par le centre de formation de Valence et a ensuite également joué en équipe première avec ce club. Les autres clubs pour lesquels il a joué sont Eibar, le Celta Vigo, Manchester City et la Real Sociedad.

C’est surtout avec Manchester City qu’il a connu de grands succès. Durant les dix années passées au sein du club anglais, il a remporté pas moins de treize trophées, dont quatre titres de champion.

Avec l’Espagne, pour laquelle il a disputé 125 matches internationaux, Silva a été sacré champion du monde en 2010 et champion d’Europe en 2008 et 2012. À la mi-2023, après trois ans passés à la Real Sociedad, il semblait avoir rangé les crampons, mais Silva fait donc finalement son retour en tant que footballeur professionnel.