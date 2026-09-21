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Jürgen KloppIMAGO
Siep Engelen
Traduit par

L’international de l’équipe des Pays-Bas conquiert les médias allemands : « Attention, Klopp. Il est en état de grâce ! »

Pays-Bas vs Allemagne
Pays-Bas
Allemagne
UEFA Nations League A
B. Brobbey
J. Klopp

En Allemagne aussi, on attend avec beaucoup d’impatience le premier match du nouveau sélectionneur. Jeudi, Jürgen Klopp sera d’entrée confronté à une tâche difficile, avec la rencontre de Ligue des nations contre l’équipe des Pays-Bas à la Johan Cruijff ArenA. Bild met d’ailleurs clairement Klopp en garde contre un international néerlandais. 

Le journal renvoie pour cela à Manchester City - Sunderland, qui s’est terminé sur le score de 5-3 le week-end dernier. « L’homme du match n’était autre que Brian Brobbey, auteur d’un triplé pour Sunderland. Attention, Klopp. La star néerlandaise est en pleine forme et aime marquer ! », écrit Bild

« Donc, lorsque Klopp fera ses débuts jeudi contre les Pays-Bas, l’équipe nationale allemande devra se montrer sur ses gardes ! Brobbey est l’un des six attaquants que le nouveau sélectionneur Xavi a retenus pour la Ligue des nations. »

Sport1 est également impressionné. « Quelle performance ! », peut-on lire sur la chaîne de sport allemande. « L’ancien joueur de Leipzig Brian Brobbey a provoqué une énorme sensation en Premier League. L’attaquant de 24 ans a inscrit les trois buts de Sunderland contre Manchester City, même s’il n’a pas pu éviter la défaite. »

Il semble réaliste que Brobbey obtienne jeudi directement une place dans le onze de départ sous les ordres de Xavi. Donyell Malen était le premier choix au poste d’avant-centre, mais il a renoncé au dernier moment. Mexx Meerdink a été appelé pour remplacer Malen, mais une place de titulaire semble se dessiner pour Brobbey. 

UEFA Nations League A
Pays-Bas crest
Pays-Bas
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Allemagne
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En Allemagne, on n’aura sans doute pas oublié la rencontre de Ligue des nations contre l’équipe des Pays-Bas il y a deux ans. À l’époque, Jonathan Tah avait notamment eu fort à faire face à Brobbey, qui avait alors livré l’une de ses meilleures sélections jusqu’à présent. Cette rencontre s’était achevée sur un score de 2-2. 

Jeudi, de possibles retrouvailles attendent Tah, présent dans la sélection allemande pour les matches contre les Pays-Bas et la Grèce. Nico Schlotterbeck, qui était lui aussi déjà de la partie il y a deux ans, est également présent.

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