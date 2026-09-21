L’international de l’équipe des Pays-Bas conquiert les médias allemands : « Attention, Klopp. Il est en état de grâce ! »

En Allemagne aussi, on attend avec beaucoup d’impatience le premier match du nouveau sélectionneur. Jeudi, Jürgen Klopp sera d’entrée confronté à une tâche difficile, avec la rencontre de Ligue des nations contre l’équipe des Pays-Bas à la Johan Cruijff ArenA. Bild met d’ailleurs clairement Klopp en garde contre un international néerlandais.

Le journal renvoie pour cela à Manchester City - Sunderland, qui s’est terminé sur le score de 5-3 le week-end dernier. « L’homme du match n’était autre que Brian Brobbey, auteur d’un triplé pour Sunderland. Attention, Klopp. La star néerlandaise est en pleine forme et aime marquer ! », écrit Bild.

« Donc, lorsque Klopp fera ses débuts jeudi contre les Pays-Bas, l’équipe nationale allemande devra se montrer sur ses gardes ! Brobbey est l’un des six attaquants que le nouveau sélectionneur Xavi a retenus pour la Ligue des nations. »

Sport1 est également impressionné. « Quelle performance ! », peut-on lire sur la chaîne de sport allemande. « L’ancien joueur de Leipzig Brian Brobbey a provoqué une énorme sensation en Premier League. L’attaquant de 24 ans a inscrit les trois buts de Sunderland contre Manchester City, même s’il n’a pas pu éviter la défaite. »

Il semble réaliste que Brobbey obtienne jeudi directement une place dans le onze de départ sous les ordres de Xavi. Donyell Malen était le premier choix au poste d’avant-centre, mais il a renoncé au dernier moment. Mexx Meerdink a été appelé pour remplacer Malen, mais une place de titulaire semble se dessiner pour Brobbey.

En Allemagne, on n’aura sans doute pas oublié la rencontre de Ligue des nations contre l’équipe des Pays-Bas il y a deux ans. À l’époque, Jonathan Tah avait notamment eu fort à faire face à Brobbey, qui avait alors livré l’une de ses meilleures sélections jusqu’à présent. Cette rencontre s’était achevée sur un score de 2-2.

Jeudi, de possibles retrouvailles attendent Tah, présent dans la sélection allemande pour les matches contre les Pays-Bas et la Grèce. Nico Schlotterbeck, qui était lui aussi déjà de la partie il y a deux ans, est également présent.