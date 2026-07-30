Comme le rapporte Sky, le joueur de 20 ans aurait été proposé comme renfort potentiel lors d’une réunion interne du Borussia Dortmund par le directeur sportif Ole Book.

Book et Baum se connaissent de leur passage commun au SV Elversberg, récent promu en Bundesliga. Le latéral y avait été prêté lors de la saison 2024/25, tandis que Book occupait encore la direction sportive du club sarrois.

À Elversberg, Baum, qui peut évoluer aussi bien à droite qu’à gauche en défense, s’est immédiatement montré convaincant. En 2. Bundesliga, il avait alors disputé 33 des 34 matches possibles, inscrivant trois buts et délivrant sept passes décisives.

La saison dernière, Baum a de nouveau été longtemps absent en raison d’une blessure à la cuisse ainsi que d’une blessure au ligament collatéral. C’est aussi pour cela qu’il n’a finalement disputé que cinq matches avec Francfort. Néanmoins, le nouvel entraîneur du SGE, Adi Hütter, serait un grand admirateur du joueur de 20 ans et compterait fermement sur lui pour la saison à venir.

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Elias Baum arrivera-t-il en cas de départ de Yan Couto ?

Le BVB est en réalité plutôt bien fourni aux postes de latéral avec Julian Ryerson et Yan Couto (à droite), ainsi que Daniel Svensson et Almugera Kabar (à gauche). Il n’y aurait donc sans doute du mouvement dans ce dossier qu’en cas de départ de l’un des protagonistes - après tout, plusieurs rumeurs de transfert entourent Couto.

En outre, Dortmund devrait verser une indemnité de transfert correspondante à l’Eintracht pour Baum, puisque le contrat de l’international allemand U21 à quatre reprises avec Francfort court encore jusqu’au 30 juin 2028.