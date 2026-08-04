Ayase Ueda suscite l’intérêt d’Ipswich Town, rapporte FR12 en s’appuyant sur des sources anglaises. Le Japonais est autorisé à quitter Feyenoord en cas d’offre adéquate.

La saison dernière, Ueda a terminé meilleur buteur de l’Eredivisie, mais l’intérêt à son égard tarde pour l’instant à se concrétiser. Ipswich pourrait toutefois changer la donne : le promu est à la recherche d’un attaquant expérimenté.

Selon les Anglais, Ueda correspond à ce profil. L’attaquant de 27 ans est encore sous contrat avec Feyenoord jusqu’à la mi-2028, mais le club de Rotterdam facilitera son départ. Le recrutement de Nacho Ferri anticipe en effet déjà celui d’Ueda.

Ipswich n’a pas encore formulé d’offre officielle auprès du directeur technique Dévy Rigaux, mais cela pourrait rapidement évoluer. Selon Transfermarkt, Ueda vaut actuellement vingt millions d’euros.

À Ipswich, Ueda pourrait lutter pour une place avec, entre autres, Chuba Akpom. L’attaquant avait été prêté par l’Ajax la saison dernière et, avec la montée en Premier League, l’option d’achat obligatoire a été levée. L’entraîneur Gary O’Neil a déjà fait savoir qu’il était satisfait d’Akpom. De plus, Emersonn a déjà été recruté plus tôt cet été comme nouvel attaquant.

Ueda s’est non seulement mis en évidence la saison dernière en Eredivisie, mais aussi lors de la Coupe du monde auprès de clubs étrangers. Il a disputé les quatre matches du Japon et a marqué à deux reprises.

À Ipswich, Ueda pourrait former un beau duo avec Daizen Maeda. L’ailier gauche japonais a été recruté à Celtic pour un peu moins de 10 millions d’euros.