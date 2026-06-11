La direction du Real Madrid a ouvert la porte à un départ de son milieu de terrain français Eduardo Camavinga lors du mercato estival actuel, un revirement surprenant qui fait suite au retour de l'entraîneur portugais José Mourinho au sein du club madrilène.

Selon la presse espagnole, le milieu international français figure désormais sur la liste des joueurs susceptibles de quitter le « Santiago Bernabéu », le club se montrant ouvert à toute offre financière intéressante.

Selon le journal El Nacional, la direction madrilène serait prête à négocier son départ contre un chèque oscillant entre 50 et 80 millions d’euros, et plusieurs cadors européens, dont Manchester United et le Paris Saint-Germain, ont déjà manifesté leur intérêt.

Malgré cette situation, le joueur de 23 ans affirme son intention de rester à Madrid et de lutter avec acharnement pour une place de titulaire sous les ordres de Mourinho.

Selon Mundo Deportivo, la Juventus surveille également le dossier et voit en lui un renfort stratégique pour son milieu de terrain.

Arrivé en 2021 en provenance du Stade Rennais, le milieu de terrain est pourtant considéré comme l’un des piliers de l’avenir madrilène ; toutefois, les nouveaux choix techniques et tactiques pourraient inciter la direction à reconsidérer son rôle dans le projet à venir.