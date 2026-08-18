L'intérêt de United enflamme la situation : le Barça surprend Gavi après le recrutement de Rodri !

Le Barça s'apprête à ouvrir le dossier de la prolongation du contrat de Gavi dans les prochains mois, bien que le contrat du milieu de terrain espagnol avec le club court encore pour 4 saisons, dans une démarche qui reflète l'attachement de la direction au maintien du joueur et au renforcement de sa place au sein du projet de l'équipe, en parallèle de l'arrivée de Rodri dans les rangs du club catalan.

Selon les informations rapportées par le journaliste italien Fabrizio Romano, le Barça prévoit d'entamer des négociations avec les représentants de Gavi au sujet de la prolongation de son contrat dans les prochains mois, au moment où Manchester United a manifesté son intérêt pour s'attacher les services du joueur, à la demande de son entraîneur Michael Carrick.

La démarche du Barça pour prolonger le contrat de Gavi intervient malgré son engagement actuel avec le club jusqu'en 2030, sur fond d'une grande satisfaction au sein de la direction sportive menée par Deco et du staff technique dirigé par Hansi Flick quant à la progression du joueur et à son rôle au sein de l'équipe, ainsi que de l'attachement du club à son égard, le considérant comme l'un des éléments essentiels de son projet futur.

De son côté, Gavi ne semble pas désireux de changer de destination, le joueur se sentant très heureux au sein du Barça, considérant le club comme sa maison depuis qu'il a gravi les échelons de son académie jusqu'à l'équipe première. Il entretient par ailleurs une relation forte avec l'entraîneur Flick, qui a contribué à son développement sur les plans technique et personnel.

Gavi occupe une place particulière dans les plans de Flick, qui compte sur lui dans ses schémas pour la nouvelle saison, tandis que le joueur aspire à poursuivre sa progression au sein de l'équipe et à accéder à l'avenir à un rôle plus important, jusqu'à porter le brassard de capitaine.

L'intérêt de Manchester United pour Gavi intervient à un moment où le club anglais a effectué d'importants mouvements pour renforcer son entrejeu, après avoir dépensé près de 100 millions d'euros pour recruter Andre Santos et Youri Tielemans, sa priorité actuelle se concentrant sur le recrutement d'un arrière gauche.

Malgré cela, le Barça ne semble pas prêt à offrir à United une véritable occasion d'ouvrir le dossier d'un départ de Gavi, le plan du club s'orientant vers la sécurisation de l'avenir du joueur par un nouveau contrat, dans un message clair qui reflète sa valeur au sein du projet sportif du club.

Ainsi, il apparaît que l'arrivée de Rodri au Barça n'a pas concurrencé Gavi pour sa place dans les plans du club, mais a au contraire poussé la direction à confirmer sa confiance dans le jeune milieu de terrain, à travers une démarche qui pourrait sceller son avenir de manière précoce et fermer la porte aux ambitions de Manchester United.