Robert Lewandowski pourrait poursuivre sa carrière aux États-Unis. Selon Fabrizio Romano, confirmant les informations du journaliste polonais Tomasz Wlodarczyk, l’attaquant envisagerait sérieusement de s’engager avec le Chicago Fire.

Conscient de l’âge avancé de l’avant-centre, qui fêtera ses 38 ans dans deux mois, le FC Barcelone cherche déjà un successeur et s’intéresse de très près à l’attaquant de l’Atlético Madrid, Julián Álvarez.

L’avant-centre polonais, qui suscite toujours de l’intérêt, se dit prêt à rejoindre la Major League Soccer et a même effectué un voyage aux États-Unis avec son agent Pini Zahavi afin d’entamer des discussions.

Aucun accord n’est toutefois conclu, tempère Wlodarczyk : « Lewandowski étudie l’offre avec attention, mais n’a pas encore pris de décision définitive. »

Le club de l’Illinois lui aurait soumis une offre de deux ans, éventuellement extensible à une troisième saison.

Outre l’attaquant polonais, le club de la « Windy City » espère aussi attirer Leon Goretzka. Le milieu allemand, qui a participé à la Coupe du monde, est en fin de contrat avec le Bayern Munich.

Âgé de 31 ans, Goretzka n’était pas assuré d’une place de titulaire la saison passée et se montrerait, comme son compatriote, réceptif à l’idée de relever un nouveau défi dans l’Illinois.