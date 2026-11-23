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L’Inter est superbe, pour le meilleur et pour le pire. L’équipe de Chivu retombe dans le premier des péchés capitaux : l’orgueil, qui lui coûte 2 points gâchés sur la pelouse de l’Atalanta. Les champions d’Italie y prennent 2 buts d’avance à trois reprises : d’abord à 0-2 à la 32e minute, puis à 1-3 à la 52e et encore à 2-4 à la 75e. Mais, aussi incroyable que cela puisse paraître, ils réussissent l’exploit de se faire rejoindre à 4-4 par l’équipe de Sarri, diminuée en défense et apparue nettement inférieure tout au long de la rencontre.

Pourtant, ceux qui n’ont pas vu le match pourraient tirer la conclusion inverse d’une statistique : celle des tirs cadrés (10 à 6 pour l’Atalanta), Martinez ayant effectué trois fois plus d’arrêts que Sportiello (6 contre 2).

Les raisons ne sont pas si difficiles à expliquer : l’Inter (la seule équipe du top 6 à ne pas avoir gagné) paie cher son habituelle suffisance dans les deux phases de jeu. En attaque, elle gâche plusieurs occasions potentielles en cherchant des fioritures inutiles, comme si elle voulait toujours entrer dans le but avec le ballon, tandis qu’en défense, elle concède trop.

Les chiffres ne mentent pas : l’Inter possède la pire défense des équipes de la première moitié du classement, avec 17 buts encaissés en Serie A, presque le double de la Lazio (9). Sa différence de buts est de +15, inférieure à celles de la Lazio (+19) et de la Roma (+25), qui la précèdent respectivement de 3 et de 1 point au classement.

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Récompensé par la Panchina d’oro, Chivu parle de gestion du match. C’est effectivement ce qu’il a tenté de faire en remplaçant Dimarco et les trois milieux alignés d’entrée : Barella et Mkhitaryan, après le changement forcé de Calhanoglu. Pour le meneur de jeu turc, il s’agit de la treizième blessure musculaire en 3 saisons, une donnée à prendre en compte dans les négociations pour la prolongation de son contrat, qui expire en juin. Zielinski étant diminué par un problème au pied survenu en sélection, il sera intéressant de voir qui jouera devant la défense mercredi soir à San Siro contre les Allemands de Stuttgart, lors de la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

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Concernant les protestations contre la non-expulsion de Zappacosta sur l’action du penalty transformé par Sucic d’un petit saut à la Jorginho, ainsi que contre le penalty accordé pour une faute de Bastoni et marqué par Kessié, si l’Inter n’a pas gagné, ce n’est en tout cas pas la faute de l’arbitre. Même si, dans la situation inverse, une avalanche de polémiques aurait éclaté. S’il fallait faire une remarque à Maresca, ce serait peut-être qu’il a trop sifflé : les joueurs finissent ainsi par tomber au moindre contrat, alors que, sans cela, ils resteraient debout et le jeu s’en porterait mieux.

Pour revenir au péché capital qu’est l’orgueil, une première explication tient à l’écusson tricolore porté sur le maillot, qu’aucune équipe n’a réussi à conserver depuis 2020, année où la Juventus avait été de nouveau sacrée championne d’Italie avec Sarri sur le banc.

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Il ne faut pas non plus négliger la présomption (ou du moins l’impression qui s’en dégage) de ceux qui arrivent d’un championnat d’un niveau supérieur comme la Premier League. À ce sujet, sur Sky Sport, « l’Oncle » Bergomi pointe du doigt Spence sur l’action où il concède le corner à l’origine d’un autre corner, qui amène le but du 2-3 de De Ketelaere. Sur Dazn , l’ancien milieu suisse Behrami s’est montré, à juste titre, très dur envers ce même latéral anglais, passé par le Genoa, avant le match (« On aurait dit qu’il arrivait de La La Land ou d’Hollywood, il se prend pour une star mais, ici, c’est un joueur de l’ombre »), puis, après la rencontre, envers son compatriote Akanji : « Le problème, c’est qu’il garde cette attitude du Manchester City de Guardiola, une équipe dominante qui défendait en faisant circuler le ballon, mais l’Inter, c’est une autre histoire. Il a toujours eu cette attitude en sélection aussi, où il n’est jamais un leader et ne le sera jamais, de par son caractère. On le voit aussi dans ses propos après la victoire contre Côme, lorsqu’il dit ne rien voir d’extraordinaire dans l’équipe de Fabregas : tu es l’Inter et tu te compares à Côme ? Ce sont deux parcours complètement différents. Et on le voit ensuite sur le terrain : tu entres pour apporter de la solidité à la défense, mais tu éprouves des difficultés et tu perds tes marquages. Avec les qualités qu’il possède, je ne comprends pas jusqu’où il veut aller en tant que joueur. »

Chivu avait déjà cerné le problème mental en début de saison. Il avait adressé un message clair à ses joueurs (« Il faut repartir de la victoire contre Côme. Après avoir si souvent remonté 2 buts de retard, il nous arrivera aussi de subir une remontée »), puis l’a répété depuis le banc lors du déplacement à Bergame (« Ne jouons pas avec le feu ! »). Mais, manifestement, il ne l’a pas encore résolu. Il faut trouver une solution, faute de quoi l’Inter risque de laisser filer non seulement des points au classement, mais aussi le Scudetto. D’autant que la Lazio de Gattuso et la Roma de Gasperini font de l’aspect mental l’une de leurs forces.

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Les exemples positifs de joueurs arrivés en Serie A depuis la Premier League avec la bonne attitude ne manquent pas, du milieu écossais McTominay de Napoli à l’attaquant néerlandais Malen de la Roma. De plus, l’Inter possède déjà un antidote en interne : outre le capitaine Lautaro, tout juste revenu de blessure, il y a Pio Esposito. Nul besoin d’expliquer pourquoi : il suffit de l’écouter parler et de le regarder jouer. Profil bas et haut rendement ou, pour ceux qui parlent anglais : low profile and high performance. Il suffit, pour s’en convaincre, de voir ses 8 buts inscrits lors de ses 5 dernières apparitions avec l’Inter et l’équipe d’Italie.