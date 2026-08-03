L'Inter Milan cherche à renforcer ses options sur les côtés avant le début de la nouvelle saison, en plaçant plusieurs noms sur la table des négociations, dans le cadre de sa volonté de conclure une opération offrant à l'équipe une plus grande flexibilité sur le flanc gauche.

Selon le journaliste Gianluca Di Marzio, l'Inter a entamé des contacts préliminaires avec les représentants de l'Argentin Nico González, joueur de la Juventus, en vue d'un éventuel recrutement lors du mercato estival.

Le rapport souligne que l'ailier d'Al-Ittihad, Moussa Diaby, demeure la priorité de la direction des « Nerazzurri », mais les complications du dossier, que ce soit en raison de sa valeur financière ou de l'attachement d'Al-Ittihad à ses conditions, ont poussé le club italien à chercher d'autres alternatives.

Le nom de González suscite désormais un intérêt croissant au sein de l'Inter, d'autant que le club avait déjà suivi le joueur l'été dernier avant son transfert à l'Atlético Madrid sous forme de prêt.

Bien que l'international argentin n'ait pas livré une saison convaincante avec l'Atlético Madrid, il a retrouvé une partie de son niveau lors de sa participation avec la sélection de son pays à la Coupe du monde 2026, où il a joué un rôle influent sur le côté gauche.

L'Inter estime que González, bien qu'il n'occupe pas naturellement le poste de latéral offensif, possède les qualités physiques et la flexibilité tactique qui permettent de l'utiliser dans ce rôle, en plus de sa capacité à évoluer sur les deux côtés, droit et gauche.

Le rapport ajoute que la sortie de González des plans de la Juventus pourrait faciliter les négociations, ce qui fait de cette opération une option concrète pour l'Inter, notamment au vu de la diversité des postes que le joueur peut occuper.

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