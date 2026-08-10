L'Inter n'a pas jeté l'éponge dans la course à la signature du Français Moussa Diaby : le club italien prépare une nouvelle offre pour convaincre Al-Ittihad de se séparer de son ailier au cours de ce mercato estival.

Selon le quotidien italien « La Gazzetta dello Sport », la première tentative de l'Inter, d'un montant de 20 millions d'euros assortis du transfert du milieu de terrain albanais Kristjan Asllani, n'a pas été acceptée par la direction du club de Djeddah, qui a rejeté l'idée d'inclure un joueur dans un échange.

L'Inter place la signature d'un ailier droit en tête de ses priorités au cours des trois dernières semaines du marché des transferts, et Diaby, âgé de 27 ans, demeure en haut de sa liste d'objectifs, après l'échec d'une précédente tentative pour le recruter en janvier dernier.

Cette démarche des Nerazzurri coïncide avec l'entrée en scène du Bayer Leverkusen dans les négociations : le club allemand s'est dit prêt à présenter une offre purement financière, sans échange. Toutefois, le joueur français n'a pas manifesté jusqu'à présent d'enthousiasme à l'idée de revenir dans son ancienne équipe, où il a évolué entre 2019 et 2023 avant son transfert à Aston Villa.

Les hésitations de Diaby offrent une nouvelle occasion à l'Inter de revenir en force à la table des négociations, les dirigeants du club italien prévoyant de relever le montant de leur offre financière dans une ultime tentative pour convaincre Al-Ittihad.

Les prochains jours, et jusqu'à la mi-août, pourraient être décisifs pour déterminer l'issue de ce dossier, l'entraîneur Cristian Chivu souhaitant régler le dossier de l'ailier droit qu'il attend depuis longtemps.

Cette insistance intervient dans un contexte marqué par le vide évident laissé par le départ du Néerlandais Denzel Dumfries, et après l'échec de deux tentatives pour renforcer ce poste en l'espace d'un mois, ce qui fait de la signature d'un ailier spécialisé une priorité absolue.

Durant la période de préparation, Chivu a eu recours à Luis Henrique et Andy Diouf sur le côté droit. Diouf a été le plus utilisé et a réussi à inscrire plusieurs buts, le dernier en date face à la Juventus lors du match amical de Perth, bien qu'il ait confirmé que ce poste n'était pas son poste d'origine. Il s'agit d'une solution temporaire qui n'a pas modifié les plans de l'Inter à la recherche d'un véritable ailier droit, Diaby restant sa priorité numéro un.