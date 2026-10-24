L'Inter mise sur son bilan terrifiant pour faire tomber la Fiorentina en Serie A

L'Inter aborde son duel face à la Fiorentina, demain dimanche, lors de la huitième journée de Serie A, fort d'un solide bilan dans les confrontations directes, après avoir évité la défaite lors de 16 de ses 18 dernières rencontres face à ce rival dans la compétition, avec 10 victoires et 6 nuls.

Selon le réseau « Opta », spécialisé dans les statistiques, la Fiorentina a inscrit 224 buts dans les filets de l'Inter en Serie A, soit le plus grand nombre de buts marqués contre n'importe quelle autre équipe.

À l'inverse, aucune équipe n'a marqué plus de buts dans la cage de la Fiorentina dans la compétition que l'Inter, qui est à égalité avec la Juventus avec un total de 275 buts.

La Fiorentina a perdu ses 3 derniers matches disputés à l'extérieur face à l'Inter en Serie A, après être restée invaincue lors de 3 de ses 4 confrontations précédentes, avec une victoire et deux nuls.

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La dernière fois que le club violet avait subi des défaites consécutives à l'extérieur face à l'Inter sur une plus longue période remonte à la période comprise entre 2001 et 2013, lorsqu'il avait perdu 12 matches d'affilée.

La Fiorentina a encaissé 5 défaites lors de ses 7 premiers matches en Serie A cette saison, contre une victoire et un nul, et elle n'avait jamais enregistré un nombre plus élevé de défaites lors de ses 8 premiers matches sur une même saison dans la compétition tout au long de son histoire.

L'Inter a remporté l'ensemble de ses quatre matches disputés à domicile en Serie A cette saison, en inscrivant 15 buts.

Au cours des 50 dernières années, seules 3 équipes ont réussi à remporter leurs 5 premiers matches à domicile sur une même saison dans la compétition, tout en marquant davantage de buts que l'Inter sur leurs quatre premières rencontres : la Roma, qui a inscrit 16 buts lors de la saison 1990-1991 et 17 buts lors de la saison 2016-2017, la Juventus, qui a marqué 17 buts lors de la saison 2014-2015, et la Sampdoria, qui a inscrit 16 buts lors de la saison 2017-2018.

La Fiorentina a encaissé le plus grand nombre de buts en Serie A cette saison, ses filets ayant tremblé 17 fois, et elle aura rendez-vous avec la meilleure attaque de la compétition, l'Inter ayant inscrit 21 buts.

Le club violet encaisse un but au rythme d'un tir sur cinq, soit le pire ratio parmi les équipes de Serie A cette saison.

Hakan Çalhanoğlu est en tête de la liste des joueurs ayant le plus marqué dans les filets de la Fiorentina en Serie A, après avoir inscrit 7 buts face à elle, soit le plus grand nombre de buts marqués par le joueur turc contre une seule équipe dans la compétition.

À l'ère de l'attribution de 3 points pour une victoire, seuls 4 milieux de terrain ont dépassé ce chiffre en inscrivant davantage de buts contre un même adversaire : Cristiano Doni face à l'Inter, Andrea Pirlo face à Parme et Clarence Seedorf face à la Juventus, chacun ayant marqué 8 buts, ainsi que Marek Hamšík, qui a inscrit 8 buts face à Palerme et 9 buts face à Bologne.

Cher Ndour, qui a marqué lors de son dernier match disputé face à l'Inter au stade Franchi en mars dernier, lequel s'est soldé par un nul 1-1, fait partie des 5 joueurs nés en 2004 ou après ayant réussi à délivrer au moins 30 passes brisant les lignes adverses, après en avoir réalisé 41 de ce type, en plus de récupérer le ballon au moins 30 fois, l'ayant récupéré 32 fois. Figurent à ses côtés sur cette liste Daryl Bakola, Reda Belahyane, Oumar Ngoum et Alessandro Romano.

L'Inter est resté invaincu en Serie A cette saison, malgré 9 buts encaissés.

Il n'est arrivé que 5 fois dans l'histoire de la compétition qu'une équipe évite la défaite lors de ses 8 premiers matches en championnat tout en encaissant un nombre plus élevé de buts : le cas du Lucchese lors de la saison 1936-1937, après avoir encaissé 10 buts, la Roma lors de la saison 1955-1956 avec le même nombre, le Milan lors des saisons 1992-1993 et 1999-2000, après avoir encaissé 11 buts à chaque fois, et l'Inter lui-même lors de la saison 2004-2005, lorsqu'il avait encaissé 13 buts.

L'Inter a récolté le plus grand nombre de points parmi les équipes de Serie A ayant renversé un retard au score lors des 7 premiers matches de la saison, à l'ère de l'attribution de 3 points pour une victoire, après avoir engrangé 10 points dans des situations où il était mené ; la Juventus lors de la saison 2013-2014 et l'Inter lui-même lors de la saison 2021-2022 sont à égalité avec lui.