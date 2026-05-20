L'Inter Miami s'apprête à s'adjoindre très prochainement les services d'un quintuple vainqueur de la Ligue des champions

Selon le journaliste spécialisé dans les transferts Ben Jacobs, dont les informations sont généralement fiables, Inter Miami s’apprête à recruter Casemiro. Le milieu brésilien quittera Manchester United cet été en tant que joueur libre.

Son départ imminent d’Angleterre est acté depuis plusieurs semaines. Sous le maillot de Manchester United, le milieu brésilien a parfois retrouvé son niveau d’antan cette saison, mais le club a tout de même décidé de ne pas activer l’option permettant de prolonger son contrat d’une année supplémentaire.

Dès mars, Fabrizio Romano révélait l’intérêt du milieu brésilien pour la MLS, surtout l’opportunité d’évoluer aux côtés de Lionel Messi. Selon Jacobs, les discussions entrent maintenant dans leur phase finale.

Le club floridien se dit « optimiste » et estime pouvoir respecter les directives financières de la MLS. Le milieu brésilien, lui, est fortement motivé à l’idée de relever ce nouveau défi.

Le LA Galaxy et plusieurs clubs du Moyen-Orient ont tenté une approche de dernière minute, mais le Brésilien a réaffirmé son souhait de rejoindre exclusivement le club floridien.

Le effectif floridien, déjà renforcé par Messi, Luis Suárez et Rodrigo de Paul, accueille ainsi un nouveau joueur confirmé au plus haut niveau.

Enfin, le milieu de terrain de 34 ans a reçu une autre bonne nouvelle cette semaine : il a été retenu par le sélectionneur Carlo Ancelotti pour disputer la Coupe du monde avec la Seleção.