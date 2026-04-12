Inter Miami n’a pas encore goûté à la victoire dans son nouveau Nu Stadium, inauguré officiellement la semaine dernière. Dans la nuit de samedi à dimanche, Lionel Messi et ses coéquipiers ont dû se contenter d’un match nul 2-2 face aux New York Red Bulls.

Jorge Rucalvaba a ouvert le score pour les visiteurs après un quart d’heure de jeu en Floride du Sud. Miami a ensuite réagi et égalisé par Mateo Silvetti dans le temps additionnel de la première période.

Un coup de pouce pour l’Inter Miami, qui a pris l’avantage pour la première fois à domicile dix minutes après la pause grâce à Germán Berterame. Cela n’a toutefois pas suffi pour remporter la victoire, car Adri Mehmeti a offert un point aux New York Red Bulls dans les dernières minutes.

Messi a failli offrir la victoire d’un coup franc en fin de match, tandis que Luis Suárez est entré en jeu dans les dernières minutes. Au classement de la Conférence Est de la MLS, l’Inter Miami pointe à la 3e place avec 12 points en 7 journées, à quatre longueurs du leader Nashville.

L’entraîneur Javier Mascherano s’est dit déçu après la rencontre, estimant que son équipe méritait mieux qu’un simple point : « Les erreurs que nous avons commises nous ont été fatales. Mais malgré tout, les joueurs ont tout donné pour gagner aujourd’hui. »

Le New York City FC de l’entraîneur Pascal Jansen a manqué l’occasion de prendre la deuxième place de la MLS, les Vancouver Whitecaps s’imposant 2-0. Le club new-yorkais pointe à la quatrième place, avec un point de moins que Miami.