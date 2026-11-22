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Atalanta-Inter a été un match littéralement fou, sans un instant de répit. Entre les 8 buts inscrits, les deux penalties accordés, les vives protestations et les occasions de part et d’autre, la rencontre ne pouvait se conclure que par un match nul aussi spectaculaire que ce 4-4 à la New Balance Arena.



Ce devait être le match de la maturité pour l’Inter, celui où elle répondrait aux larges victoires de ses rivales, la Lazio, la Roma et l’AC Milan, dans la course au Scudetto. Pourtant, c’est bien l’équipe de Cristian Chivu qui a fini par tout gâcher : elle a pris trois fois deux buts d’avance face à l’Atalanta de Maurizio Sarri, avant de se faire rattraper à chaque fois jusqu’au nul final.



La rencontre semblait bien engagée grâce au but de Pio Esposito en début de première période, sur une déviation favorable d’un tir de Barella. L’attaquant italien avait ensuite doublé la mise sur corner, signant ainsi un doublé. Mais le but d’Elmas pour le 2-1, peu après le 2-0 provisoire, avait montré une nouvelle fois que quelque chose n’allait pas dans la défense de l’Inter.



En seconde période, même le triplé de Pio Esposito, servi en profondeur par un Thuram dans un rôle de passeur, n’a pas suffi à plier le match. L’Atalanta avait montré qu’elle était toujours dans le coup, notamment grâce aux entrées de Rowe et Pasalic. À la 72e minute, après un premier arrêt miraculeux sur une tête de Krstovic à la suite d’un corner, une nouvelle erreur défensive sur corner a permis à De Ketelaere de ramener le score à 3-2 et de tout relancer.



Ce but n’a pas fait retomber le rythme. Peu après, Thuram a provoqué le premier des deux penalties du match, suscitant les protestations de Chivu, qui réclamait l’expulsion de Zappacosta. Celui-ci avait arrêté de la main, sur sa ligne, le tir du Français. Penalty, oui, carton rouge, non : Sucic a marqué le 4-2, qui semblait de nouveau sceller le sort du match.



Mais les entrées de Lautaro et Stankovic à 4-2 ont encore davantage désorganisé la défense de l’Inter, constamment mise en difficulté sur sa gauche. Rowe a ainsi délivré la passe décisive pour le 4-3 de De Ketelaere. À la 90e minute, le Belge a ensuite déséquilibré Bastoni dans un duel aérien, envoyant le ballon sur son bras levé. Nouveau penalty, et Kessie a inscrit le but du 4-4 final.



L’Inter laisse donc encore échapper des points et, comme indiqué, ne répond pas à la Lazio, à la Roma et à l’AC Milan. Elle glisse à trois points de la Lazio, en tête, se fait dépasser d’un point par la Roma, tandis que l’AC Milan revient à deux points et Côme à trois. Mais ce sont surtout les 17 buts encaissés qui inquiètent : l’Inter n’occupe que la 9e place du classement des défenses les moins battues de Serie A.





ATALANTA-INTER 4-4

BUTEURS : 16e Pio Esposito (I), 32e Pio Esposito (I), 35e Elmas (A), 52e Pio Esposito (I), 72e De Ketelaere (A), 76e Sucic (s.p.) (I), 81e De Ketelaere (A), 91e Kessie (s.p.) (A)

BUTS ET TEMPS FORTS



91e BUT - Kessie prend Martinez à contre-pied sur penalty.



90e PENALTY De Ketelaere devance Bastoni, gêne son saut et, de la tête, envoie le ballon sur les bras écartés du défenseur. Maresca accorde le penalty.



87e OCCASION - Sucic perd le ballon, subtilisé par Kessie dans le camp de l’Inter. Akanji se fait piéger par Raspadori, ce qui désorganise la défense, et le ballon arrive dans les pieds de Pasalic à l’entrée de la surface. Sa frappe puissante et placée du droit oblige Josep Martinez à se détendre pour détourner le ballon en corner d’une main ouverte.



84e OCCASION - Nouvelle contre-attaque de l’Atalanta, qui perce sur la droite et surprend la défense de l’Inter avec une passe en profondeur sur le point d’envoyer Raspadori au but. Sur le point seulement : Martinez sort au moment parfait, devance tout le monde du pied et préserve le score.



81e BUT - L’Atalanta n’a aucune intention de lâcher. Rowe déborde jusqu’à la ligne de fond sur la gauche et centre de l’extérieur du pied vers De Ketelaere. Le Belge contrôle au centre de la surface et décoche une puissante frappe du gauche qui, déviée par Pavard, finit encore derrière Martinez.



76e BUT - Sucic se présente au point de penalty et transforme.



75e PENALTY - Thuram, encore irrésistible, élimine tout le monde, y compris Sportiello, puis frappe. Zappacosta sauve sur sa ligne mais, en tombant, touche le ballon de la main pour l’empêcher d’entrer, avant de le toucher une seconde fois. Maresca accorde un penalty et un carton jaune, sous les protestations des joueurs de l’Inter, qui réclament le rouge.



72e BUT - Encore un corner, encore une tête. Cette fois, Martinez ne peut rien sur celle de De Ketelaere.



71e OCCASION - Zalewski tire un corner depuis la gauche et trouve Krstovic. Coup de tête



60e Thuram part en contre-attaque à un contre quatre et Scalvini le fauche à l’entrée de la surface. Carton jaune indiscutable. Le coup franc de Dimarco heurte le mur.



52e BUT - Pavard devance nettement Krstovic et relance l’attaque de l’Inter. Thuram conduit le ballon jusqu’à l’entrée de la surface, puis délivre une passe en profondeur parfaite, qui coupe la défense de l’Atalanta en deux et place Pio Esposito face à Sportiello. L’attaquant italien garde son sang-froid, lève sa frappe du droit et inscrit le 3-1.



42e PROTESTATIONS - Vives protestations de l’Atalanta et de Sarri envers Maresca. L’arbitre interrompt une contre-attaque potentielle en revenant sur l’action pour siffler une faute de Zalewski sur Sucic lors d’un duel aérien dans le camp de l’Atalanta ( RETROUVEZ ICI L’ANALYSE DES DÉCISIONS ARBITRALES )



35e BUT - L’Atalanta réagit : Zalewski reçoit le ballon sur la gauche de la surface et centre en retrait pour Elmas. Celui-ci manque sa reprise immédiate du gauche, mais le ballon reste à sa portée. L’ancien joueur de Naples se replace en un éclair et expédie une frappe puissante dans le but. Martinez ne peut rien faire.



34e BLESSURE - L’Inter est contrainte d’effectuer son premier changement. Victime d’une blessure musculaire à un fléchisseur de la cuisse, Calhanoglu demande à sortir.



32e BUT - Dimarco tire le corner et trouve Pio Esposito, libre au centre de la surface. L’attaquant s’élève et double la mise de la tête.



32e OCCASION - Thuram se libère dans la surface et frappe sans contrôle, mais Sportiello repousse sa tentative du droit. Le gardien réalise ensuite un arrêt encore plus remarquable sur la frappe de Pio Esposito, qui avait trouvé l’espace pour tirer à deux pas du but.



31e OCCASION - L’Atalanta entre dans la surface par la gauche. Krstovic décoche une frappe à ras de terre peu dangereuse, mais Martinez la repousse maladroitement. Le gardien espagnol se reprend toutefois en un éclair et, du pied, écarte le ballon de De Ketelaere, qui aurait marqué dans le but vide.



16e BUT - L’Inter construit sur la droite et la défense de l’Atalanta repousse deux fois les passes en profondeur destinées à Thuram. Le ballon parvient alors à Barella, excentré, qui tente de centrer dans la surface, mais Scalvini repousse trop court. Le milieu italien est le plus prompt à récupérer et frappe aussitôt. Son tir, encore dévié, arrive au centre de la surface, où Pio Esposito, libre, réagit le premier et bat Sportiello.



11e OCCASION - Thuram contrôle un long ballon sur la droite et lance d’une talonnade Dimarco, qui arrive lancé. Son centre trouve Pio Esposito : placé entre Kolasinac et Scalvini, il s’élève et envoie sa tête tout près du poteau opposé.



7e Zalewski récupère un dégagement raté de la tête par Pio Esposito, repique dans l’axe depuis la droite et frappe, mais Martinez capte le ballon au sol, dans l’axe.



3e OCCASION - Mkhitaryan reçoit le ballon dans la surface et attire à lui la défense de l’Atalanta avant de servir Calhanoglu à l’entrée de la surface. Sa puissante frappe du droit traverse les rangs de l’Atalanta, mais Kolasinac tend le pied et sauve son équipe en détournant le ballon en corner au dernier moment.



0e BLESSURE - Carnesecchi s’est blessé au genou pendant l’échauffement. Inscrit comme titulaire sur la feuille de match, le gardien a dû déclarer forfait. Sportiello joue à sa place.



0e Coup d’envoi à 20 h 45 à la New Balance Arena de Bergame.



TOUTES LES INFOS, STATISTIQUES, CURIOSITÉS ET LE DIRECT MINUTE PAR MINUTE ICI



ATALANTA-INTER : LA FEUILLE DE MATCH



Atalanta-Inter 4-4



Buteurs : 16e Pio Esposito (I), 32e Pio Esposito (I), 35e Elmas (A), 52e Pio Esposito (I), 72e De Ketelaere (A), 76e Sucic (s.p.) (I), 81e De Ketelaere (A), 91e Kessie (s.p.) (A)



ATALANTA (4-2-3-1) : Sportiello ; Bellanova, Scalvini, Kolasinac, Zappacosta ; Kessie, Ederson (69e Pasalic) ; Elmas (69e Rowe), De Ketelaere, Zalewski (73e Raspadori) ; Krstovic.



Remplaçants : Sonzogni, Sulemana, Scamacca, Samardzic, Kristensen, Obric, Idele, Bernasconi, Gaetano.



Entraîneur : Sarri



INTER (3-5-2) : J. Martinez ; Pavard, Bastoni, Carlos Augusto ; Spence, Barella (64e Jones), Calhanoglu (33e Sucic), Mkhitaryan (78e Stankovic), Dimarco (64e Akanji) ; Thuram, Pio Esposito (78e Lautaro).



Remplaçants : Di Gennaro, Provedel, Stones, Luis Henrique, Diouf, Bisseck, Lavelli.



Entraîneur : Chivu



Arbitre : Maresca



Avertis : Scalvini (A), Zappacosta (A)



Expulsés : -