L’Inter va de nouveau se renforcer avec un international anglais. Après l’annonce officielle de l’arrivée de John Stones, ce n’est plus qu’une question de temps avant que Djed Spence ne soit lui aussi présenté aux Interisti. Vendredi, il passera sa visite médicale et signera son contrat de cinq ans à San Siro.

Selon l’expert du mercato Fabrizio Romano, l’Inter verse une indemnité de transfert fixe de 31,5 millions d’euros à Tottenham Hotspur, où son contrat courait jusqu’à la mi-2029. Avec les bonus, le montant total peut grimper à 35 millions d’euros. Spence devrait, selon les informations, percevoir environ trois millions d’euros par saison.

Ce sera la deuxième aventure italienne de Spence, qui avait quitté Middlesbrough pour Tottenham en 2022. Il n’avait pas réussi à s’imposer immédiatement et a ensuite été prêté successivement au Stade Rennais, à Leeds United et à Genoa.

Après son retour d’Italie en 2024, Spence est en revanche devenu un élément incontournable chez les Spurs et, grâce à ses rushes, une force offensive importante. L’an dernier, il a connu le plus grand succès de sa carrière avec la victoire en Ligue Europa.

Sa véritable explosion sur la scène mondiale est arrivée l’été dernier. Spence a fait forte impression avec l’Angleterre, alors même que les médias britanniques se demandaient d’abord ce qu’il faisait dans la sélection de Thomas Tuchel pour la Coupe du monde.

Avec ce latéral droit porté vers l’attaque, capable aussi d’évoluer à gauche, l’Inter tient quasiment le remplaçant souhaité de Denzel Dumfries. L’international néerlandais a quitté Milan cet été pour rejoindre le Real Madrid.

Outre Stones, l’Inter s’est également renforcé cet été avec le gardien Ivan Provedel (Lazio) et Aleksandar Stankovic, racheté à Bruges pour 23 millions d’euros grâce à une clause de rachat. Manuel Akanji a lui aussi été définitivement recruté en provenance de Manchester City. Spence sera jusqu’ici la recrue la plus chère de l’été.