L'Inter est en pleine crise : les Nerazzurri marquent encore le pas, tandis que la remontée du Milan et de Naples s'essouffle

L'Inter ne sait plus gagner. Les Nerazzurri ont été tenus en échec par la Fiorentina et voient le Milan et Naples se rapprocher, ces deux équipes s'étant imposées de justesse face à Turin et Cagliari. Désormais, après avoir récolté deux points en trois journées, l’avance sur les Rossoneri et les Azzurri est respectivement de 6 et 7 points, un écart en baisse mais qui, selon les bookmakers, reste suffisant pour remporter le titre, coté à 1,14 sur 888sport et 1,15 sur William Hill, en légère hausse par rapport au 1,08 de la semaine dernière.

Après le coup d'arrêt de la Roma, le Milan renoue avec le succès et croit à nouveau au retour : la deuxième étoile pour Maignan et ses coéquipiers passe de 15 à 6,50, cote qui s'est également effondrée pour Naples, en quête d'un doublé retentissant, alors qu'il y a seulement trois journées, l'écart était de 14 points : le deuxième titre consécutif pour les hommes de Conte passe de 20 à 10 fois la mise.