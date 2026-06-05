L'Inter déboursera plusieurs dizaines de millions d'euros et s'offre ainsi sa deuxième recrue de l'été

L'Inter a officialisé l'arrivée du gardien Aleksander Stankovic, jusqu'alors au Club Bruges. Le club milanais versera 23 millions d'euros pour s'attacher ses services.

Fils de la légende interiste Dejan Stankovic, il a parcouru toutes les catégories de la formation nerazzurra sans toutefois s’imposer dans le onze de départ.

Bruges avait osé miser sur le Serbe l’été dernier, déboursant près de dix millions d’euros pour l’acquérir. Le défenseur central a considérablement progressé en Belgique et fait désormais son retour à l’Inter.

Le champion d’Italie avait négocié une clause de rachat lors de la vente de Stankovic la saison dernière, ce qui lui permet de le récupérer pour 23 millions d’euros seulement.

À Bruges, il a disputé pas moins de 55 matchs la saison dernière, inscrivant neuf buts pour un défenseur central, et a contribué au titre de champion de Belgique du club.

Plus tôt lors de ce mercato, l’Inter avait déjà déboursé dix-sept millions d’euros pour recruter Manuel Akanji en provenance de Manchester City.