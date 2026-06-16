L’intelligence artificielle révèle un facteur clé qui pourrait offrir à l’Algérie un avantage décisif sur l’Argentine

D’après le cabinet de conseil Avicia, l’Algérie aurait de réelles chances de battre l’Argentine mercredi à l’aube, lors du premier match du groupe 10 de la Coupe du monde 2026.

Selon le site français « Foot Mercato », si l’Argentine conserve un léger avantage statistique dans les pronostics (57 % contre 43 %), l’intelligence artificielle souligne un élément capable de faire basculer la rencontre : la condition physique.

Selon le site, l’Algérie affiche un indice de condition physique de 85 %, contre 81 % pour le champion en titre. Un écart qui pourrait s’avérer décisif dans un tournoi où la fraîcheur fait souvent la différence.

Un écart qui pourrait permettre aux Algériens de maintenir un haut niveau de performance pendant 90 minutes et de contraindre l’Albiceleste, jugée plus fatiguée, à payer cash ses difficultés actuelles.

Avisia souligne par ailleurs que les incertitudes défensives argentines et la nécessité de gérer certains cadres en début de tournoi pourraient déséquilibrer les champions du monde en titre.

Cette analyse suggère un scénario plus ouvert que ne le laissent penser les classements actuels. L’Argentine reste toutefois favorite grâce à son expérience, sa force mentale, son palmarès et un collectif de haut niveau, emmené par Lionel Messi.

Mais l’Algérie, adepte d’un style direct, de contre-attaques rapides et d’une génération offensive capable de frappes fulgurantes, reste un adversaire redoutable.

Pour la société « Avisia », spécialiste de l’intelligence artificielle et des solutions de données, la condition physique des Algériens est le facteur clé de la rencontre : plus le match s’éternise, plus cet écart se fait sentir.

Si les premières projections maintiennent l’Argentine favorite à 57 %, l’IA souligne que l’Algérie dispose des arguments nécessaires pour créer l’une des plus grandes surprises du tournoi et ébranler la sélection favorite au titre.







