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La machine n'éprouve ni émotions ni sentiments. Kooora a donc décidé de poser plusieurs questions polémiques à l'intelligence artificielle et d'en présenter les réponses sans aucune intervention éditoriale.

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La question que nous posons dans l'épisode du jour de cette série passionne actuellement les amateurs de football : « Quel est le score attendu du match entre Liverpool et Manchester United lors de la 11e journée de Premier League ? »

(Remarque) : toutes les réponses, y compris les éventuelles erreurs de langue ou d'information qu'elles peuvent contenir, sont reproduites telles que l'intelligence artificielle les a formulées.

La réponse :

Le score attendu du match entre Liverpool et Manchester United, ce dimanche 22 novembre 2026 à Anfield, est une victoire de Liverpool 2-1 ou 3-1, le 2-1 apparaissant comme le scénario le plus logique pour cette rencontre.

Les raisons de ce pronostic :

1. Un écart important au classement et dans les résultats cette saison :

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Liverpool aborde la onzième journée à la cinquième place avec 18 points en 10 matchs (5 victoires, 3 nuls et 2 défaites), avec 14 buts marqués et seulement 10 encaissés. De son côté, Manchester United traverse une période très difficile : 19e (avant-dernier) avec seulement 8 points en 10 matchs, il n'a remporté qu'une seule victoire, pour 5 nuls et 4 défaites, et a encaissé 19 buts.

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2. L'avantage du terrain et la dynamique offensive de Liverpool :

La rencontre se dispute à Anfield, et les indicateurs statistiques accordent à Liverpool 56,6 % de chances de victoire, contre 21 % pour Manchester United et 22,4 % pour le match nul.

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Liverpool aborde également ce match avec le moral au beau fixe après sa victoire à l'extérieur lors de la dernière journée face à Crystal Palace (3-1), tandis que United a laissé filer des points lors d'un match spectaculaire conclu sur un nul 4-4 contre Aston Villa.

3. La condition physique et les absences :

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Liverpool a récupéré des éléments clés avant le choc avec le retour à l'entraînement du capitaine Virgil van Dijk, de Ryan Gravenberch et de Jeremie Frimpong, malgré les absences toujours d'actualité de Hugo Ekitike et Conor Bradley.

Quant à Manchester United, malgré les retours de Lisandro Martínez et Harry Maguire, il est privé sur blessure de l'attaquant Benjamin Šeško ainsi que des milieux Manuel Ugarte et Carlos Baleba, ce qui affaiblit sa force de frappe offensive et son équilibre au milieu de terrain face au pressing d'Anfield.

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4. Pourquoi Manchester United pourrait marquer ?

Malgré ses résultats en berne, United a inscrit 14 buts en 10 matchs (soit quasiment le même total offensif que Liverpool) et sait exploiter les espaces et les contre-attaques, ce qui rend très plausible un but pour l'honneur. Mais ses difficultés défensives évidentes rendent compliquée sa capacité à résister à l'attaque de Liverpool pendant 90 minutes.

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Conclusion :

Le scénario le plus probable est une victoire de Liverpool 2-1. Et si les locaux parviennent à imposer rapidement leur domination et à concrétiser leurs occasions comme face à Crystal Palace, l'écart pourrait se creuser jusqu'à 3-1.