La société française « AVISIA », spécialisée dans les plateformes d’intelligence artificielle, rassemble des dizaines d’indicateurs relatifs aux performances collectives, aux joueurs individuels, à la dynamique d’équipe, à la condition physique et à l’expérience, afin de déterminer les probabilités de résultats pour la Coupe du monde 2026.

Pour la 2^e journée du groupe 9 de la Coupe du monde 2026, son modèle accorde à la France 81 % de chances de victoire, contre 19 % à l’Irak.

Les Bleus, vainqueurs 3-1 du Sénégal lors de leur entrée en lice, affrontent mardi matin des Lions de Mésopotamie battus 4-1 par la Norvège.

Selon Foot Mercato, cette projection s’appuie sur la domination des Bleus dans six des sept critères analysés par l’outil AVISIA : valeur collective, qualité individuelle, condition physique, dynamique récente, force mentale et expérience dans les grands rendez-vous.

Après sa victoire lors du match d’ouverture contre le Sénégal, l’équipe de France aborde cette rencontre avec une grande confiance et un effectif solide, capable de maintenir un haut niveau de performance durant toute la rencontre.

L’analyse met en lumière un écart considérable en phase offensive : avec Kylian Mbappé noté 99 en finition et Michael Oulissi noté 99 en création d’occasions, les Bleus possèdent des atouts capables de faire basculer le match à tout moment.

L’Irak possède toutefois des atouts, notamment au milieu de terrain où Zidane Iqbal distille d’excellentes passes et où le collectif brille par sa capacité à récupérer le ballon, ce qui pourrait compliquer la tâche des hommes de Didier Deschamps.

Selon l’analyse, le duel clé opposera Ali Al-Hammadi à Dayot Upamecano : l’attaquant irakien devra trouver le moyen de percer le verrou défensif du capitaine français pour entretenir l’espoir d’un exploit.

Mais la meilleure condition physique des Bleus (82 % contre 73 %), leur expérience unique dans les grands rendez-vous et un effectif bien plus profond devraient, selon AVISIA, leur permettre de l’emporter, avec un écart qui pourrait se creuser dans le dernier quart d’heure.