Tous les regards se tournent ce lundi soir vers le London Palladium, qui accueille la 70e édition de la cérémonie du Ballon d'Or 2026, destinée à honorer les meilleurs joueurs et joueuses de football de la saison 2025-2026, dans un contexte de forte concurrence pour les distinctions individuelles et de pronostics qui placent les stars du Barça au premier plan, avec quelques surprises concernant le sort des principaux prétendants au trophée le plus convoité.

Selon les pronostics établis par l'intelligence artificielle et publiés par le quotidien espagnol « Sport », Lamine Yamal, la star du Barça, est le grand favori pour remporter le Ballon d'Or masculin, profitant de ses performances remarquables tout au long de la saison, ainsi que de l'impact du sacre supposé de l'Espagne à la Coupe du monde 2026, ce qui pourrait lui offrir un avantage dans la course au vote, malgré la forte concurrence de plusieurs stars du ballon rond.

D'après ces pronostics, l'Anglais Harry Kane, l'attaquant du Bayern Munich, arrive en deuxième position, grâce à son solide bilan de buteur avec son club et la sélection de son pays, tandis que l'Espagnol Rodri occupe la troisième place, après ses performances remarquables à la Coupe du monde 2026, bien que le rapport évoque son transfert au Barça au cours de la saison en cours.

La plus grande surprise réside dans l'absence de l'Argentin Lionel Messi et du Français Kylian Mbappé des trois premières places.

En effet, bien que Mbappé soit l'un des principaux prétendants au trophée, l'absence de titres majeurs avec le Real Madrid et la sélection française pourrait peser sur ses chances, tandis que la tâche de Messi ne s'annonce pas facile dans la course au Ballon d'Or, malgré son grand nom et son parcours exceptionnel.

Une domination attendue du Barça

Dans la catégorie féminine, les estimations prévoient le retour d'Alexia Putellas sur le podium du Ballon d'Or, et l'ajout d'un troisième trophée à son palmarès après ses victoires en 2021 et 2022, tandis que Claudia Pina et Patri Guijarro, les joueuses du Barça, occupent les deuxième et troisième places.

La domination attendue du Barça s'étend au reste des distinctions, puisque les pronostics annoncent la victoire de Pau Cubarsí au Trophée Kopa du meilleur jeune joueur, et de Vicky López au prix de la meilleure jeune joueuse, tandis que le prix de la meilleure gardienne est attribué à Cata Coll, celui de la meilleure buteuse à Ewa Pajor, et celui de la meilleure entraîneure féminine à Pere Romeu, en plus de la désignation du Barça comme meilleur club féminin.

Quant aux distinctions masculines, elles placent Unai Simón en tête de la course au prix du meilleur gardien, Harry Kane pour la victoire au prix du meilleur buteur, et Luis de la Fuente pour le prix du meilleur entraîneur, tandis que le Paris Saint-Germain devrait obtenir le prix du meilleur club masculin.