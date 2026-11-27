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Le Real Madrid reste la seule équipe à avoir remporté tous ses matches de Ligue des champions après sa victoire 5-1 contre le PSV Eindhoven, qui lui permet de conserver la tête du classement. Jose Mourinho refuse pourtant de considérer son équipe comme une prétendante au titre. Il juge absurdes les prédictions de l’intelligence artificielle et se concentre sur un objectif : éviter les barrages de la phase à élimination directe.

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Le Real Madrid poursuit son sans-faute en Europe

Le Real Madrid a conforté sa place en tête du classement de la Ligue des champions grâce à une éclatante victoire 5-1 contre le PSV Eindhoven . Ce large succès porte son total à 15 points après ses cinq premiers matches de la phase de ligue.

Le Real Madrid est ainsi la seule équipe à avoir remporté tous ses matches de Ligue des champions depuis le début de la saison. Ce résultat place l’équipe de Mourinho en position de force à l’approche des étapes décisives de la campagne européenne. Malgré l’ampleur du score, Mourinho s’est empressé de tempérer les attentes.

Mourinho écarte les prédictions de l’IA et les discussions sur le titre

Alors que le Real Madrid trône en tête du classement, la question de savoir s’il est favori pour remporter le trophée se pose naturellement. Mourinho refuse toutefois de s’emballer face aux commentaires extérieurs ou aux prédictions fondées sur les données.

« Il est trop tôt pour parler de la Ligue des champions, et nous ne savons pas dans quel état les équipes arriveront au moment clé, celui de la phase à élimination directe », a déclaré Mourinho lors d’une conférence de presse avant le match contre le Deportivo Alaves. « Certains disent que nous sommes des prétendants au titre, et puis il y a l’intelligence artificielle, qui dit n’importe quoi. Étape par étape. »

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Plutôt que de penser à la finale, l’entraîneur cherche uniquement à alléger le calendrier déjà chargé de son équipe en évitant le tour supplémentaire des barrages.

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« Nous accumulons tellement de matches que je ne veux pas disputer les barrages, a-t-il ajouté. Nous avons la Supercoupe, qui représentera probablement deux matches, et la Coupe du Roi. Il nous manque trois ou quatre points pour éviter les barrages, et c’est important. »

Des détails décisifs et des blessures chez les rivaux

Mourinho a invoqué l’imprévisibilité du football européen pour expliquer sa prudence. Les blessures de joueurs clés dans des clubs rivaux ont déjà montré à quelle vitesse la situation peut changer avant le début de la phase à élimination directe.

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« La Ligue des champions est toujours une compétition qui se joue sur des détails, a expliqué Mourinho. Le Bayern [Munich] a perdu [Harry] Kane, et le PSG a perdu [Khvicha] Kvaratskhelia et [Desire] Doue. L’accumulation de cartons lors des matches décisifs est aussi un détail. Beaucoup de facteurs sont encore loin de nous pour le moment. »

Un calendrier chargé attend le Real Madrid

Le Real Madrid s’apprête à enchaîner les matches dans plusieurs compétitions. Il recevra d’abord Alaves au Santiago Bernabeu en Liga, puis affrontera la Real Sociedad et l’Athletic Club avant de retrouver la Ligue des champions le 9 décembre pour un match difficile contre Arsenal, finaliste de la saison dernière.